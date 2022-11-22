Перед зустріччю G20 Путіну запропонували рамку "мирної угоди" - джерела

Напередодні саміту "великої двадцятки" одна із країн-посередниць в спілкуванні Росії і України передала президенту РФ Володимиру Путіну рамку можливої "угоди" для прямих переговорів.

Джерела: стаття УП "Мир під ракетним обстрілом. Як Росія намагається схилити Україну до переговорів"

Дослівно: "Напередодні саміту "великої двадцятки", як переконують співрозмовники "УП" в колах американських спецслужб, Путін отримав від однієї з країн-посередниць рамку можливої "угоди".

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Якщо коротко, то суть пропозиції зводилася до того, що окуповані й уже анексовані території півдня та сходу країни повертаються в склад України, включно з Донбасом. Але питання Криму було запропоновано винести "за дужки". Для Росії це основа так званої "спадщини Путіна". Тому угода передбачала замороження будь-яких розмов про статус півострова на 7 років. Так само, як і розмов про вступ України в НАТО".

Деталі: Деякі тези з драфту цієї угоди засвітились у російських навколокремлівських каналах у Telegram. Також запропонований варіант передбачав, зупинку ракетних обстрілів української критичної інфраструктури. Це нібито мало засвідчити серйозність наміру росіян.

Проте після масованого ракетного удару по Україні саме під час засідання саміту згадана пропозиція втратила актуальність.