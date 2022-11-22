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Перед встречей G20 Путину предложили рамку "мирного соглашения" - источники

Вторник, 22 ноября 2022, 11:14

Накануне саммита "большой двадцатки" одна из стран-посредниц в общении России и Украины передала президенту РФ Владимиру Путину рамку возможного "соглашения" для прямых переговоров.

Источники: статья УП "Мир под ракетным обстрелом. Как Россия пытается склонить Украину к переговорам"

Дословно: "Накануне саммита "большой двадцатки", как убеждают собеседники "УП" в кругах американских спецслужб, Путин получил от одной из стран-посредниц рамку возможной "сделки".

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Если коротко, то суть предложения сводилась к тому, что оккупированные и уже аннексированные территории юга и востока страны возвращаются в состав Украины, включая Донбасс. Но вопрос Крыма было предложено вынести "за скобки". Для России это основа так называемого "наследия Путина". Поэтому соглашение предусматривало замораживание любых разговоров о статусе полуострова на 7 лет. Так же, как и разговоров о вступлении Украины в НАТО".

Детали: Некоторые тезисы из драфта этого соглашения засветились в российских околокремлевских каналах в Telegram. Также предложенный вариант предусматривал, остановку ракетных обстрелов украинской критической инфраструктуры. Это якобы должно было засвидетельствовать серьезность намерения россиян.

Однако после массированного ракетного удара по Украине именно во время заседания саммита упомянутое предложение потеряло актуальность.

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Темы: Путинвойна
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