Зеленський збирав Ставку: обговорили захист енергетики і роботу інфраструктури взимку

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядався захист енергетичної інфраструктури та робота об’єктів інфраструктури впродовж зими.

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Про ситуацію на фронті доповіли Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків.

Розглянули три ключові питання. Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими".

Деталі: Зеленський додав, що зима "не буде легкою прогулянкою", однак запевнив, що Україна неодмінно вистоїть і переможе.