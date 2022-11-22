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Зеленський збирав Ставку: обговорили захист енергетики і роботу інфраструктури взимку

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 22 листопада 2022, 12:42
Володимир Зеленський, скрін з відеозвернення, УП

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядався захист енергетичної інфраструктури та робота об’єктів інфраструктури впродовж зими.

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Про ситуацію на фронті доповіли Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків. 

Розглянули три ключові питання. Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими". 

Деталі: Зеленський додав, що зима "не буде легкою прогулянкою", однак запевнив, що Україна неодмінно вистоїть і переможе.

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Теми: Зеленськийпрезидентвійнаенергетика
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