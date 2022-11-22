Зеленский собирал Ставку: обсудили защиту энергетики и работу инфраструктуры зимой

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривалась защита энергетической инфраструктуры и работа объектов инфраструктуры в течение зимы.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "О ситуации на фронте доложили Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками стратегических направлений.

Рассмотрели три ключевых вопроса. Первое – обеспечение нашего войска техникой и оружием. Второе – защита объектов энергетической инфраструктуры. Третье – обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры в течение зимы".

Детали: Зеленский добавил, что зима "не будет легкой прогулкой", однако заверил, что Украина непременно выстоит и победит.