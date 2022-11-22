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Зеленский собирал Ставку: обсудили защиту энергетики и работу инфраструктуры зимой

Татьяна ЛозовенкоВторник, 22 ноября 2022, 12:42
Владимир Зеленский, скрин из видеообращения, УП

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривалась защита энергетической инфраструктуры и работа объектов инфраструктуры в течение зимы.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "О ситуации на фронте доложили Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками стратегических направлений. 

Рассмотрели три ключевых вопроса. Первое – обеспечение нашего войска техникой и оружием. Второе – защита объектов энергетической инфраструктуры. Третье – обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры в течение зимы". 

Детали: Зеленский добавил, что зима "не будет легкой прогулкой", однако заверил, что Украина непременно выстоит и победит.

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Темы: Зеленскийпрезидентвойнаэнергетика
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