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Японія допоможе Україні генераторами та сонячними лампами

"Українська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 13:15
ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Японський уряд передасть Україні генератори та лампи на сонячних батареях на суму понад $2,5 млн.

Джерело: пресслужба міністерства закордонних справ Японії

Деталі: 22 листопада уряд Японії ухвалив рішення про надання Україні надзвичайної грантової допомоги у розмірі $2,57 млн для підготовки до зими.

Зазначається, що на вказану суму Україні передадуть генератори та лампи на сонячних батареях.

"Масштабне відключення електроенергії в різних регіонах України спричинене руйнуванням значної частини об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок атак з боку Росії. У той час як зима в Україні стає холоднішою, а дні – коротшими, ця допомога має важливе значення як підтримка у підготовці до зими для тих, хто не може користуватися опалювальними установками та освітлювальним обладнанням через відключення електроенергії", – йдеться у повідомленні міністерства.

Уряд Японії реалізовуватиме свою допомогу через Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Теми: ЯпоніяелектроенергіяРосія
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