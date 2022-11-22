Япония поможет Украине генераторами и солнечными лампами

Японское правительство передаст Украине генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму более $2,5 млн.

Источник: пресс-служба министерства иностранных дел Японии

Детали: 22 ноября правительство Японии приняло решение о предоставлении Украине чрезвычайной грантовой помощи в размере $2,57 млн для подготовки к зиме.

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Отмечается, что на указанную сумму Украине передадут генераторы и лампы на солнечных батареях.

"Масштабное отключение электроэнергии в различных регионах Украины вызвано разрушением значительной части объектов энергетической инфраструктуры в результате атак со стороны России. В то время как зима в Украине становится холоднее, а дни – короче, эта помощь имеет важное значение как поддержка в подготовке к зиме для тех, кто не может пользоваться отопительными установками и осветительным оборудованием из-за отключения электроэнергии", – говорится в сообщении министерства.

Правительство Японии будет реализовывать свою помощь через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.