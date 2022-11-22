Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Япония поможет Украине генераторами и солнечными лампами

"Украинская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 12:15
Япония поможет Украине генераторами и солнечными лампами
ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Японское правительство передаст Украине генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму более $2,5 млн.

Источник: пресс-служба министерства иностранных дел Японии

Детали: 22 ноября правительство Японии приняло решение о предоставлении Украине чрезвычайной грантовой помощи в размере $2,57 млн для подготовки к зиме.

Реклама:

Отмечается, что на указанную сумму Украине передадут генераторы и лампы на солнечных батареях.

"Масштабное отключение электроэнергии в различных регионах Украины вызвано разрушением значительной части объектов энергетической инфраструктуры в результате атак со стороны России. В то время как зима в Украине становится холоднее, а дни – короче, эта помощь имеет важное значение как поддержка в подготовке к зиме для тех, кто не может пользоваться отопительными установками и осветительным оборудованием из-за отключения электроэнергии", – говорится в сообщении министерства.

Правительство Японии будет реализовывать свою помощь через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЯпонияэлектроэнергияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Япония
Япония сольет более миллиона тонн очищенной радиоактивной воды с Фукусимы в океан
Премьер Японии анонсировал помощь Украине на 7 миллиардов долларов
Японский Uniqlo вышел из РФ, отказавшись от аренды помещений для всех своих магазинов
Последние новости
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
Все новости...
Реклама: