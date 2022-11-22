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ЄС виділяє Україні 2,5 млрд євро макрофіну

"Європейська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 13:48

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Європейська комісія виділяє додаткові 2,5 млрд євро для України.

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Ми плануємо 18 мільярдів євро на 2023 рік, з регулярним виділенням фінансування. Для термінової відбудови, яка призведе до швидкого та успішного відновлення країни.

Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - написала фон дер Ляєн.

Оголошені сьогодні кошти є частиною цьогорічного пакета макрофінансової допомоги ЄС у 9 млрд євро. Як очікується, ще 500 млн євро Україна має отримати в грудні.

Крім того, Україна розраховує отримати 3 млрд євро на початку наступного року, ці кошти будуть включені у пакет на 18 млрд євро на 2023 рік.

Нагадаємо, Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 мільярдів євро на 2023 рік. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з січня 2023 року.

Однак Європейському Союзу потрібно буде внести зміни до законодавства для того, щоб технічно було можливо надати Україні перші кошти з нового пакета.

Теми: ЄСУкраїнагроші
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