ЄС виділяє Україні 2,5 млрд євро макрофіну

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Європейська комісія виділяє додаткові 2,5 млрд євро для України.

Реклама:

Ми плануємо 18 мільярдів євро на 2023 рік, з регулярним виділенням фінансування. Для термінової відбудови, яка призведе до швидкого та успішного відновлення країни.

Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - написала фон дер Ляєн.

The @EU_Commission is disbursing a further €2.5 billion for Ukraine.



We are planning €18 billion for 2023, with funding disbursed regularly.



For urgent repairs and fast recovery leading to a successful reconstruction.



We will keep on supporting 🇺🇦 for as long as it takes. pic.twitter.com/X2bVI5PKe9