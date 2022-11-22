ЄС виділяє Україні 2,5 млрд євро макрофіну

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Європейська комісія виділяє додаткові 2,5 млрд євро для України.

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Ми плануємо 18 мільярдів євро на 2023 рік, з регулярним виділенням фінансування. Для термінової відбудови, яка призведе до швидкого та успішного відновлення країни.

Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - написала фон дер Ляєн.

The @EU_Commission is disbursing a further €2.5 billion for Ukraine.



We are planning €18 billion for 2023, with funding disbursed regularly.



For urgent repairs and fast recovery leading to a successful reconstruction.



We will keep on supporting 🇺🇦 for as long as it takes. pic.twitter.com/X2bVI5PKe9 ВІДЕО ДНЯ November 22, 2022

Оголошені сьогодні кошти є частиною цьогорічного пакета макрофінансової допомоги ЄС у 9 млрд євро. Як очікується, ще 500 млн євро Україна має отримати в грудні.

Крім того, Україна розраховує отримати 3 млрд євро на початку наступного року, ці кошти будуть включені у пакет на 18 млрд євро на 2023 рік.

Нагадаємо, Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 мільярдів євро на 2023 рік. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з січня 2023 року.

Однак Європейському Союзу потрібно буде внести зміни до законодавства для того, щоб технічно було можливо надати Україні перші кошти з нового пакета.