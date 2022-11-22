ЕС выделяет Украине 2,5 млрд евро макрофина

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Европейская комиссия выделяет дополнительные 2,5 млрд евро для Украины.

Мы планируем 18 миллиардов евро на 2023 год, с регулярным выделением финансирования. Для срочного восстановления, которое приведет к быстрому и успешному восстановлению страны.

Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - написала фон дер Ляйен.

The @EU_Commission is disbursing a further €2.5 billion for Ukraine.



We are planning €18 billion for 2023, with funding disbursed regularly.



For urgent repairs and fast recovery leading to a successful reconstruction.



We will keep on supporting 🇺🇦 for as long as it takes. pic.twitter.com/X2bVI5PKe9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2022

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Объявленные сегодня средства являются частью нынешнего пакета макрофинансовой помощи ЕС в 9 млрд евро. Как ожидается, еще 500 млн евро Украина должна получить в декабре.

Кроме того, Украина рассчитывает получить 3 млрд евро в начале следующего года, эти средства будут включены в пакет на 18 млрд евро на 2023 год.

Напомним, Европейская комиссия 9 ноября предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год. Эта помощь будет предоставлена в форме льготных кредитов, которые будут выплачиваться регулярными частями, начиная с января 2023 года.

Однако Европейскому Союзу нужно будет внести изменения в законодательство, чтобы технически было возможно предоставить Украине первые средства из нового пакета.