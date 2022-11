ЕС выделяет Украине 2,5 млрд евро макрофина

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Европейская комиссия выделяет дополнительные 2,5 млрд евро для Украины.

Мы планируем 18 миллиардов евро на 2023 год, с регулярным выделением финансирования. Для срочного восстановления, которое приведет к быстрому и успешному восстановлению страны.

Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - написала фон дер Ляйен.

The @EU_Commission is disbursing a further €2.5 billion for Ukraine.



We are planning €18 billion for 2023, with funding disbursed regularly.



For urgent repairs and fast recovery leading to a successful reconstruction.



We will keep on supporting 🇺🇦 for as long as it takes. pic.twitter.com/X2bVI5PKe9