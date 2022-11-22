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Росіяни влучили у багатоповерхівку в Торецьку, Часів Яр також під обстрілами

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 22 листопада 2022, 15:10
Пошкоджена багатоповерхівка на Донеччині, фото з Telegram голови ОВА Павла Кириленка

Російські окупанти завдали ударів по багатоповерхівці в Торецьку та одному з мікрорайонів Часового Яру на Донеччині, поранено щонайменше двоє людей.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Пряма мова: "У Часовому Яру два прильоти у мікрорайон Східний – поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки. У Торецьку – пряме влучання у багатоповерхівку, також пошкоджено складські приміщення. На щастя, обійшлося без жертв".

Деталі: Кириленко додав, що Часів Яр та Торецьк вже неодноразово потрапляли під ворожий вогонь. Він вкотре закликав жителів евакуюватися і не наражати себе на невиправданий ризик.

 
 
 
 

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Теми: Донецька областьвійна
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