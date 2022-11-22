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Россияне попали в многоэтажку в Торецке, Часов Яр также под обстрелами

Татьяна ЛозовенкоВторник, 22 ноября 2022, 14:10
Россияне попали в многоэтажку в Торецке, Часов Яр также под обстрелами
Поврежденная многоэтажка в Донецкой области, фото из Telegram главы ОВА Павла Кириленко

Российские оккупанты нанесли удары по многоэтажке в Торецке и одному из микрорайонов Часового Яра в Донецкой области, ранены по меньшей мере два человека.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "В Часовом Яру два прилета в микрорайон Восточный – ранены 2 человека, повреждены 4 дома. В Торецке – прямое попадание в многоэтажку, также повреждены складские помещения. К счастью, обошлось без жертв".

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Детали: Кириленко добавил, что Часов Яр и Торецк уже неоднократно попадали под вражеский огонь. Он в очередной раз призвал жителей эвакуироваться и не подвергать себя неоправданному риску.

 
 
 
 

Темы: Донецкая областьвойна
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