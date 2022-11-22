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Помер Герой України і син командувача УПА Юрій Шухевич

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 22 листопада 2022, 15:36
Юрій Шухевич, фото з відкритих джерел

На 89-му році життя помер дисидент, Герой України та син головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича Юрій Шухевич.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий в Telegram, львівське видання NTA з посиланням на коментар його дружини Наталії Шухевич

Пряма мова Садового: "У віці 89 років відійшов до вічності Юрій Шухевич – Герой України, дисидент, член Української Гельсінської Групи. Вічна Пам’ять великому українцю".

Деталі: За інформацією ЗМІ, Шухевич помер у ніч проти 22 листопада. Останні хвилини життя він провів у Німеччині, де перебував на лікуванні.

Довідково: Шухевич народився 28 березня 1933 року в селі Оглядів Львівської області. Він був відомим українським політичним діячем, дисидентом, нардепом України VIII скликання, членом Української Гельсінської Групи та провів 28 років у в'язницях і таборах СРСР як політичний в'язень. У 1990 організував і до 1994 року очолював УНА-УНСО (Українська національна асамблея – Українська народна самооборона).

У серпні 2006 року президент Віктор Ющенко присвоїв Юрію Шухевичу звання Героя України.

Теми: культураполітв'язніУПА
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