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Умер Герой Украины и сын командующего УПА Юрий Шухевич

Татьяна ЛозовенкоВторник, 22 ноября 2022, 14:36
Умер Герой Украины и сын командующего УПА Юрий Шухевич
Юрий Шухевич, фото из открытых источников

На 89-м году жизни умер диссидент, Герой Украины и сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича Юрий Шухевич.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Telegram, львовское издание NTA со ссылкой на комментарий его жены Натальи Шухевич

Прямая речь Садового: "В возрасте 89 лет отошел к вечности Юрий Шухевич – Герой Украины, диссидент, член Украинской Хельсинской Группы. Вечная Память великому украинцу".

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Детали: По информации СМИ, Шухевич умер в ночь на 22 ноября. Последние минуты жизни он провел в Германии, где находился на лечении.

Справка: Шухевич родился 28 марта 1933 года в селе Оглядов Львовской области. Он был известным украинским политическим деятелем, диссидентом, нардепом Украины VIII созыва, членом Украинской Хельсинской Группы и провел 28 лет в тюрьмах и лагерях СССР как политический заключенный. В 1990 организовал и до 1994 года возглавлял УНА-УНСО (Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона).

В августе 2006 года президент Виктор Ющенко присвоил Юрию Шухевичу звание Героя Украины.

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Темы: культураполитзаключенныеУПА
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