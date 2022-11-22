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У Путіна заперечують, що перед самітом G20 йому передавали варіант "мирної угоди"

"Українська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 15:36
Фото: РИА Новости

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заперечує, що Володимиру Путіну перед самітом G20 передавали проєкт можливої мирної угоди з Україною.

Джерело: пропагандистське російське агентство "РИА Новости"

Деталі: Відповідаючи на питання, чи передавалися подібні пропозиції Путіну, Пєсков відреагував коротким "ні".

Що цьому передувало: Як написала УП у своїй статті "Мир під ракетним обстрілом. Як Росія намагається схилити Україну до переговорів", напередодні саміту "великої двадцятки" одна із країн-посередниць в спілкуванні Росії і України передала президенту РФ Володимиру Путіну рамку можливої "угоди" для прямих переговорів.

Суть пропозиції зводилася до того, що окуповані й уже анексовані території півдня та сходу країни повертаються в склад України, включно з Донбасом. Питання Криму виноситься "за дужки" на 7 років. Так само, як і розмови про вступ України в НАТО

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Теми: ПутінРосіявійна
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