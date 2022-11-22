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У Путина отрицают, что перед саммитом G20 ему передавали вариант "мирного соглашения"

"Украинская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 15:36
Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает, что Владимиру Путину перед саммитом G20 передавали проект возможного мирного соглашения с Украиной.

Источник: пропагандистское российское агентство "РИА Новости"

Детали: Отвечая на вопрос, передавались ли подобные предложения Путину, Песков отреагировал коротким "нет".

Что этому предшествовало: Как написала УП в своей статье "Мир под ракетным обстрелом. Как Россия пытается склонить Украину к переговорам", накануне саммита "большой двадцатки" одна из стран-посредниц в общении России и Украины передала президенту РФ Владимиру Путину рамку возможного "соглашения" для прямых переговоров.

Суть предложения сводилась к тому, что оккупированные и уже аннексированные территории юга и востока страны возвращаются в состав Украины, включая Донбасс. Вопрос Крыма выносится "за скобки" на 7 лет. Так же, как и разговоры о вступлении Украины в НАТО.

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Темы: ПутинРосcиявойна
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