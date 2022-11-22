Болгарія досягла угоди з "Лукойлом", яка дозволить російській компанії обходити ембарго ЄС

Тимчасовий уряд Болгарії та компанія "Лукойл Нафтохім Болгарія" домовилися, що вона може продовжувати свою діяльність та експорт нафтопродуктів до ЄС до кінця 2024 року за умови сплати податків у повному обсязі.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Домовленість була досягнута попри попередження Європейської комісії, що це буде порушенням санкційного режиму ЄС.

За словами віцепрем'єр-міністра з питань економічної політики Христо Алексєєва, завдяки цій домовленості болгарський бюджет отримає додаткові 350 мільйонів євро.

"Сьогодні ми досягли дуже важливого кроку - з 1 січня 2023 року "Лукойл" переведе весь видобуток, доходи і податки, які будуть сплачуватися в Болгарії, а не, як це було раніше, в Нідерландах або Швейцарії", - сказав Алексєєв в ході брифінгу з керівництвом російської нафтової компанії.

"Протягом тижня, після того, як Болгарія прийме відповідні законодавчі акти, нагляд "Лукойлу" прийме рішення про перехід на схему, при якій він буде перераховувати свій реальний прибуток від переробки нафти в Болгарію", - заявив менеджмент російської компанії.

Угода виглядає вигідною для "Лукойлу", оскільки де-факто зробить Болгарію базою для часткового уникнення європейського нафтового ембарго.

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У своєму червневому пакеті санкцій ЄС заборонив купівлю, імпорт або передачу російської сирої нафти з 5 грудня 2022 року та інших нафтопродуктів з 5 лютого 2023 року з Росії.

Однак Болгарія отримала виняток "через свою специфічну географічну вразливість" і зможе продовжувати імпортувати сиру нафту і нафтопродукти морським транспортом до кінця 2024 року.

Єврокомісія вже заявила, що "Лукойл" не може експортувати з Болгарії нафтопродукти, вироблені з російської нафти, але тимчасовий уряд стверджує, що позиція Брюсселя була неправильно витлумачена болгарськими ЗМІ, заявило в жовтні Міністерство фінансів.

Міністерство вказало на виняток, який звільняє від санкцій "нафтопродукти, вироблені в третій країні на основі російської сирої нафти і експортовані в іншу країну або третю країну", "оскільки вони були вироблені за межами Росії".

Іншими словами, бензин і дизельне паливо, вироблені з російської нафти за межами блоку, можуть потрапити на єдиний ринок. Однак уряд не запропонував деталей щодо того, як це правило застосовується до Болгарії як члена ЄС.

Тим часом тимчасовий уряд в Софії має намір скасувати указ попереднього уряду Кирила Петкова, який забороняє експорт палива, виробленого російським НПЗ в Болгарії після 5 грудня. Це дозволить російській компанії продовжити роботу в Болгарії в нинішньому режимі до граничного терміну 31 грудня 2024 року, коли закінчується термін дії спеціального відступу для Болгарії.