Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгарія досягла угоди з "Лукойлом", яка дозволить російській компанії обходити ембарго ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 15:47

Тимчасовий уряд Болгарії та компанія "Лукойл Нафтохім Болгарія" домовилися, що вона може продовжувати свою діяльність та експорт нафтопродуктів до ЄС до кінця 2024 року за умови сплати податків у повному обсязі.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Домовленість була досягнута попри попередження Європейської комісії, що це буде порушенням санкційного режиму ЄС.

За словами віцепрем'єр-міністра з питань економічної політики Христо Алексєєва, завдяки цій домовленості болгарський бюджет отримає додаткові 350 мільйонів євро.

"Сьогодні ми досягли дуже важливого кроку - з 1 січня 2023 року "Лукойл" переведе весь видобуток, доходи і податки, які будуть сплачуватися в Болгарії, а не, як це було раніше, в Нідерландах або Швейцарії", - сказав Алексєєв в ході брифінгу з керівництвом російської нафтової компанії.

"Протягом тижня, після того, як Болгарія прийме відповідні законодавчі акти, нагляд "Лукойлу" прийме рішення про перехід на схему, при якій він буде перераховувати свій реальний прибуток від переробки нафти в Болгарію", - заявив менеджмент російської компанії.

Угода виглядає вигідною для "Лукойлу", оскільки де-факто зробить Болгарію базою для часткового уникнення європейського нафтового ембарго.

ВІДЕО ДНЯ

У своєму червневому пакеті санкцій ЄС заборонив купівлю, імпорт або передачу російської сирої нафти з 5 грудня 2022 року та інших нафтопродуктів з 5 лютого 2023 року з Росії.

Однак Болгарія отримала виняток "через свою специфічну географічну вразливість" і зможе продовжувати імпортувати сиру нафту і нафтопродукти морським транспортом до кінця 2024 року.

Єврокомісія вже заявила, що "Лукойл" не може експортувати з Болгарії нафтопродукти, вироблені з російської нафти, але тимчасовий уряд стверджує, що позиція Брюсселя була неправильно витлумачена болгарськими ЗМІ, заявило в жовтні Міністерство фінансів.

Міністерство вказало на виняток, який звільняє від санкцій "нафтопродукти, вироблені в третій країні на основі російської сирої нафти і експортовані в іншу країну або третю країну", "оскільки вони були вироблені за межами Росії".

Іншими словами, бензин і дизельне паливо, вироблені з російської нафти за межами блоку, можуть потрапити на єдиний ринок. Однак уряд не запропонував деталей щодо того, як це правило застосовується до Болгарії як члена ЄС.

Тим часом тимчасовий уряд в Софії має намір скасувати указ попереднього уряду Кирила Петкова, який забороняє експорт палива, виробленого російським НПЗ в Болгарії після 5 грудня. Це дозволить російській компанії продовжити роботу в Болгарії в нинішньому режимі до граничного терміну 31 грудня 2024 року, коли закінчується термін дії спеціального відступу для Болгарії.

Теми: БолгаріяРосіянафтаЄС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено від 12:40Злетіли стратегічні бомбардувальники РФ, не менше 15 пусків ракет по Україні

Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму

Кличко не виключив евакуації частини Києва: "Найважча зима з часів Другої світової"

У Лаврова звинуватили Україну в "безбожності" після обшуків в УПЦ МП

Британія вперше передає Україні гелікоптери Sea King

Джонсон: У Парижі до останнього не вірили у війну, Берлін хотів швидкої поразки України

Усі новини...
Болгарія
Іспанські винищувачі почали патрулювати повітряний простір Болгарії
Парламент Болгарії розблокував постачання військової допомоги Україні
Болгарія може розпочати надання військової допомоги Україні
Останні новини
14:37
оновлено о 14:40Ракета влучила у житловий будинок на Київщині, є постраждалі
14:16
У Зеленського відповіли на масований обстріл РФ: Наївні невдахи
14:12
оновлено о 14:25Росіяни вдарили по Києву: влучили в інфраструктурний об'єкт
14:08
фото Керівників митного посту "Столичний" спіймали на регулярних хабарях
14:07
Зеленський про резолюцію Європарламенту: РФ необхідно ізолювати на всіх рівнях
14:06
фото, відеоКонцерн екснардепа постачав російський ВПК навіть після 24 лютого: ДБР викрило схему
13:43
Британська Compass Plus співпрацює з російською платіжною системою "Мір": існує ризик обходу санкцій
13:38
Влада готує пенсійну реформу: чи можна її провести під час війни
13:37
Виробник комп'ютерів HP скоротить 12% штату за три роки: причини
13:36
Переданого РФ Медведчука продовжать судити в Україні: процес буде закритим
Усі новини...