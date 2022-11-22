Болгария достигла соглашения с "Лукойлом", которое позволит российской компании обходить эмбарго ЕС

Временное правительство Болгарии и компания "Лукойл Нефтехим Болгария" договорились, что она может продолжать свою деятельность и экспорт нефтепродуктов в ЕС до конца 2024 года при условии уплаты налогов в полном объеме.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Договоренность была достигнута несмотря на предупреждение Европейской комиссии, что это будет нарушением санкционного режима ЕС.

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По словам вице-премьер-министра по вопросам экономической политики Христо Алексеева, благодаря этой договоренности болгарский бюджет получит дополнительные 350 миллионов евро.

"Сегодня мы достигли очень важного шага - с 1 января 2023 года "Лукойл" переведет всю добычу, доходы и налоги, которые будут уплачиваться в Болгарии, а не, как это было раньше, в Нидерландах или Швейцарии", - сказал Алексеев в ходе брифинга с руководством российской нефтяной компании.

"В течение недели, после того, как Болгария примет соответствующие законодательные акты, надзор "Лукойла" примет решение о переходе на схему, при которой он будет перечислять свою реальную прибыль от переработки нефти в Болгарию", - заявил менеджмент российской компании.

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Сделка выглядит выгодной для "Лукойла", поскольку де-факто сделает Болгарию базой для частичного ухода от европейского нефтяного эмбарго.

В своем июньском пакете санкций ЕС запретил покупку, импорт или передачу российской сырой нефти с 5 декабря 2022 года и других нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года из России.

Однако Болгария получила исключение "из-за своей специфической географической уязвимости" и сможет продолжать импортировать сырую нефть и нефтепродукты морским транспортом до конца 2024 года.

Еврокомиссия уже заявила, что "Лукойл" не может экспортировать из Болгарии нефтепродукты, произведенные из российской нефти, но временное правительство утверждает, что позиция Брюсселя была неправильно истолкована болгарскими СМИ, заявило в октябре Министерство финансов.

Министерство указало на исключение, которое освобождает от санкций "нефтепродукты, произведенные в третьей стране на основе российской сырой нефти и экспортированные в другую страну или третью страну", "поскольку они были произведены за пределами России".

Другими словами, бензин и дизельное топливо, произведенные из российской нефти за пределами блока, могут попасть на единый рынок. Однако правительство не предложило деталей относительно того, как это правило применяется к Болгарии как члену ЕС.

Тем временем временное правительство в Софии намерено отменить указ предыдущего правительства Кирилла Петкова, который запрещает экспорт топлива, произведенного российским НПЗ в Болгарии после 5 декабря. Это позволит российской компании продолжить работу в Болгарии в нынешнем режиме до предельного срока 31 декабря 2024 года, когда истекает срок действия специального отступления для Болгарии.