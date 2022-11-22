Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Орбан відповів на скандальний шарф з "Великою Угорщиною": Футбол - поза політикою

"Європейська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 16:04

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан спробував заспокоїти обурення своїм вчинком після того, які він прийшов на футбольний матч у шарфі з мапою "Великої Угорщини".

Про це пише "Європейська правда".

"Футбол - це не політика. Давайте не вбачати те, чого немає. Збірна Угорщини - команда всіх угорців, де б вони не жили!", - написав Орбан на своїй сторінці у Facebook, додавши до останньої фрази угорські прапори.

Орбан прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі - сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України - які належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни, після чого вона втратила їх за умовами Тріанонського мирного договору.

Міністерство закордонних справ України заявило, що у відповідь викликає посла Угорщини.

Згадки Орбаном втраченої "Великої Угорщини" за останні роки вже неодноразово спричиняли напругу у відносинах із сусідами. 

Детальніше на цю тему - у статті  Фантомні болі Угорщини: чому 100-річна угода досі визначає політику нашого сусіда.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: УгорщинаУкраїнаскандал
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено від 12:40Злетіли стратегічні бомбардувальники РФ, не менше 15 пусків ракет по Україні

Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму

Кличко не виключив евакуації частини Києва: "Найважча зима з часів Другої світової"

У Лаврова звинуватили Україну в "безбожності" після обшуків в УПЦ МП

Британія вперше передає Україні гелікоптери Sea King

Джонсон: У Парижі до останнього не вірили у війну, Берлін хотів швидкої поразки України

Усі новини...
Угорщина
Україна викликає угорського посла через скандальний шарф Орбана з "Великою Угорщиною"
Орбан втрапив у скандал через шарф, на якому частина України у складі Угорщини
У Європарламенті виступають проти розмороження коштів ЄС для уряду Орбана
Останні новини
14:54
Росіяни пограбували вантажівки Енергоатома, які везли обладнання на ЗАЕС
14:53
Весь Львів без світла – Садовий
14:37
оновлено о 14:49Ракета влучила у житловий будинок на Київщині, є загиблий
14:25
У Києві вводяться екстрені відключення електроенергії
14:16
У Зеленського відповіли на масований обстріл РФ: Наївні невдахи
14:15
Німеччина виділяє Україні додаткові 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги
14:12
оновлено о 14:25Росіяни вдарили по Києву: влучили в інфраструктурний об'єкт
14:08
фото Керівників митного посту "Столичний" спіймали на регулярних хабарях
14:07
Зеленський про резолюцію Європарламенту: РФ необхідно ізолювати на всіх рівнях
14:06
фото, відеоКонцерн екснардепа був постачальником ВПК РФ навіть після 24 лютого: ДБР викрило схему
Усі новини...