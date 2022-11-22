Орбан відповів на скандальний шарф з "Великою Угорщиною": Футбол - поза політикою

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан спробував заспокоїти обурення своїм вчинком після того, які він прийшов на футбольний матч у шарфі з мапою "Великої Угорщини".

Про це пише "Європейська правда".

"Футбол - це не політика. Давайте не вбачати те, чого немає. Збірна Угорщини - команда всіх угорців, де б вони не жили!", - написав Орбан на своїй сторінці у Facebook, додавши до останньої фрази угорські прапори.

Орбан прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі - сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України - які належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни, після чого вона втратила їх за умовами Тріанонського мирного договору.

Міністерство закордонних справ України заявило, що у відповідь викликає посла Угорщини.

Згадки Орбаном втраченої "Великої Угорщини" за останні роки вже неодноразово спричиняли напругу у відносинах із сусідами.

Детальніше на цю тему - у статті Фантомні болі Угорщини: чому 100-річна угода досі визначає політику нашого сусіда.