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Орбан відповів на скандальний шарф з "Великою Угорщиною": Футбол - поза політикою

"Європейська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 15:04

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан спробував заспокоїти обурення своїм вчинком після того, які він прийшов на футбольний матч у шарфі з мапою "Великої Угорщини".

Про це пише "Європейська правда".

"Футбол - це не політика. Давайте не вбачати те, чого немає. Збірна Угорщини - команда всіх угорців, де б вони не жили!", - написав Орбан на своїй сторінці у Facebook, додавши до останньої фрази угорські прапори.

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Орбан прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі - сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України - які належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни, після чого вона втратила їх за умовами Тріанонського мирного договору.

Міністерство закордонних справ України заявило, що у відповідь викликає посла Угорщини.

Згадки Орбаном втраченої "Великої Угорщини" за останні роки вже неодноразово спричиняли напругу у відносинах із сусідами. 

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Детальніше на цю тему - у статті  Фантомні болі Угорщини: чому 100-річна угода досі визначає політику нашого сусіда.

Теми: УгорщинаУкраїнаскандал
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