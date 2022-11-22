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Орбан ответил на скандальный шарф с "Великой Венгрией": Футбол - вне политики

"Европейская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 16:04

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попытался успокоить возмущение своим поступком после того, как он пришел на футбольный матч в шарфе с картой "Великой Венгрии".

Об этом пишет "Европейская правда".

"Футбол - это не политика. Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии - команда всех венгров, где бы они ни жили!", - написал Орбан на своей странице в Facebook, добавив к последней фразе венгерские флаги.

Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе - современных Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины - которые принадлежали Королевству Венгрия до конца Первой мировой войны, после чего она потеряла их по условиям Трианонского мирного договора.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что в ответ вызывает посла Венгрии.

Упоминания Орбаном утраченной "Великой Венгрии" за последние годы уже неоднократно вызывали напряжение в отношениях с соседями. 

Подробнее на эту тему - в статье Фантомные боли Венгрии: почему 100-летнее соглашение до сих пор определяет политику нашего соседа.

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Темы: ВенгрияУкраинаскандал
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