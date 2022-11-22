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На Харківщині СБУ викрила посадовців залізниці, які допомагали ворогу

Валентина РоманенкоВівторок, 22 листопада 2022, 16:51
фото СБУ

Служба безпеки України викрила на співпраці з ворогом двох колишніх керівників структурного підрозділу Південної залізниці на Харківщині.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Харківської області

Деталі: За даними спецслужбовців, під час окупації регіону чоловіки керували стратегічно важливим залізничним вузлом у Куп’янську, через який окупанти вивозили українське зерно.

Крім цього, колаборанти управляли рухом російських ешелонів з військовою технікою і боєприпасами для ведення бойових дій проти Сил оборони на східному напрямку.

За даними слідства, зловмисниками є двоє колишніх посадовців місцевого підрозділу Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення перейшли на бік агресора.

Там вони приєдналися до лав окупаційної адміністрації, де одного призначили керівником "службы эксплуатации железных дорог" Куп’янська (за даними прокуратури - чоловік 37 років), а іншого ˗ його заступником (50-річний чоловік).

На цих "посадах" колаборанти допомагали ворогу підтримувати залізничне сполучення з РФ, а також слідкували за ефективним використанням рухомого складу в інтересах окупантів.

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Повідомляється, що після звільнення міста "заступника" було затримано, а "начальник" – на початку деокупації втік до РФ, де наразі переховується від правосуддя. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

 
фото прокуратури

Обом зловмисникам повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

Теми: Харківська областьСБУколаборація
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