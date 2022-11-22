На Харьковщине СБУ разоблачила железнодорожников, которые помогали врагу

Служба безопасности Украины разоблачила в сотрудничестве с врагом двух бывших руководителей структурного подразделения Южной железной дороги на Харьковщине.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Харьковской области

Детали: По данным спецслужбы, во время оккупации региона мужчины руководили стратегически важным железнодорожным узлом в Купянске, через который оккупанты вывозили украинское зерно.

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Кроме этого, коллаборационисты управляли движением российских эшелонов с военной техникой и боеприпасами для ведения боевых действий против Сил обороны на восточном направлении.

По данным следствия, злоумышленниками являются двое бывших должностных лиц местного подразделения Укрзализныци, которые в начале полномасштабного вторжения перешли на сторону агрессора.

Там они присоединились к рядам оккупационной администрации, где одного назначили руководителем "службы эксплуатации железных дорог" Купянска (по данным прокуратуры - мужчина 37 лет), а другого ˗ его заместителем (50-летний мужчина).

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На этих "должностях" коллаборационисты помогали врагу поддерживать железнодорожное сообщение с РФ, а также следили за эффективным использованием подвижного состава в интересах оккупантов.

Сообщается, что после освобождения города "заместитель" был задержан, а "начальник" - в начале деоккупации сбежал в РФ, где сейчас скрывается от правосудия. Решается вопрос об объявлении его в розыск.

фото прокуратуры

Обоим злоумышленникам сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности.