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В Європарламенті закликають визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією

Вівторок, 22 листопада 2022, 17:17

Депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Європейські депутати закликають ЄС внести ПВК "Вагнера" до списку терористичних організацій. Група, очолювана близьким союзником президента РФ Владіміра Путіна Євгенієм Пригожиним, брала участь у різних воєнних конфліктах: від України до Сирії, Судану, Мозамбіку та Центральноафриканської Республіки.

Депутати Європарламенту, що представляють весь спектр парламентських груп (від ультраправих до лівих, а також Renew, "Європейська народна партія", соціал-демократи та "Зелені") направили листа від 11 листопада президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та прем'єр-міністр Чехії Петеру Фіалі, чия країна головує у Раді ЄС. 

Депутати заявляють, що групу "Вагнера" слід визнати терористичною організацією з огляду на порушення міжнародного права, які члени групи продовжують скоювати в Україні, а також з огляду на "попередні подвиги вагнерівців" у інших конфліктах.

Станом на сьогодні лише одна держава ЄС, Естонія, визнала групу "Вагнера" терористичною організацією, зазначили євродепутати.

Як повідомлялося, у Британії позиваються проти ПВК "Вагнера" через дії в Україні. Позов, поданий до Високого суду Лондона, ґрунтується на незаконній змові між Пригожиним, ПВК "Вагнера" та військовою машиною Путіна з метою тероризування українського народу з використанням незаконних засобів.

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