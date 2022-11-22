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В Европарламенте призывают признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией

Вторник, 22 ноября 2022, 17:17

Депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Европейские депутаты призывают ЕС внести ЧВК "Вагнера" в список террористических организаций. Группа, возглавляемая близким союзником президента РФ Владимира Путина Евгением Пригожиным, участвовала в различных военных конфликтах: от Украины до Сирии, Судана, Мозамбика и Центральноафриканской Республики.

Депутаты Европарламента, представляющие весь спектр парламентских групп (от ультраправых до левых, а также Renew, "Европейская народная партия", социал-демократы и "Зеленые") направили письмо от 11 ноября президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петеру Фиале, чья страна председательствует в Совете ЕС. 

Депутаты заявляют, что группу "Вагнера" следует признать террористической организацией, учитывая нарушения международного права, которые члены группы продолжают совершать в Украине, а также учитывая "предыдущие подвиги вагнеровцев" в других конфликтах.

По состоянию на сегодня только одно государство ЕС, Эстония, признала группу "Вагнера" террористической организацией, отметили евродепутаты.

Как сообщалось, в Британии судятся против ЧВК "Вагнера" из-за действий в Украине. Иск, поданный в Высокий суд Лондона, основывается на незаконном сговоре между Пригожиным, ЧВК "Вагнера" и военной машиной Путина с целью терроризирования украинского народа с использованием незаконных средств.

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