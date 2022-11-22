В Европарламенте призывают признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией
Депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией.
Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".
Европейские депутаты призывают ЕС внести ЧВК "Вагнера" в список террористических организаций. Группа, возглавляемая близким союзником президента РФ Владимира Путина Евгением Пригожиным, участвовала в различных военных конфликтах: от Украины до Сирии, Судана, Мозамбика и Центральноафриканской Республики.
Депутаты Европарламента, представляющие весь спектр парламентских групп (от ультраправых до левых, а также Renew, "Европейская народная партия", социал-демократы и "Зеленые") направили письмо от 11 ноября президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петеру Фиале, чья страна председательствует в Совете ЕС.
Депутаты заявляют, что группу "Вагнера" следует признать террористической организацией, учитывая нарушения международного права, которые члены группы продолжают совершать в Украине, а также учитывая "предыдущие подвиги вагнеровцев" в других конфликтах.
По состоянию на сегодня только одно государство ЕС, Эстония, признала группу "Вагнера" террористической организацией, отметили евродепутаты.
Как сообщалось, в Британии судятся против ЧВК "Вагнера" из-за действий в Украине. Иск, поданный в Высокий суд Лондона, основывается на незаконном сговоре между Пригожиным, ЧВК "Вагнера" и военной машиной Путина с целью терроризирования украинского народа с использованием незаконных средств.