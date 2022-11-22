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"Газпром" погрожує скоротити постачання газу до Європи через Україну

"Європейська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 16:20

Російський монополіст "Газпром" погрожує скоротити потоки газу до Європи через Україну наступного тижня.

Про це йдеться у повідомленні компанії в Telegram, пише "Європейська правда".

"Газпром" заявив, що деякі обсяги газу, призначені для Молдови, залишаються в Україні, і попередив, що обмежить обсяги транзиту з 28 листопада відповідно до кількості газу, що не доходить до молдовських споживачів.

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"21 листопада "Молдовагаз" відповідно до контракту оплатив "Газпрому" частину поставок за листопад. Обсяг фактично поставленого російського газу, щодо якого порушено оплату поточних поставок у листопаді, становить 24,945 млн куб. м газу. Сумарний накопичений обсяг осідання на території України - 52,52 млн куб. м газу", - йдеться у заяві.

Український маршрут є останнім трубопроводом, що залишився, який все ще постачає російський газ до Західної Європи, оскільки Москва поступово скорочувала поставки на континент ще з довоєнних часів.

Нагадаємо, тимчасовий уряд Болгарії та компанія "Лукойл Нафтохім Болгарія" домовилися, що вона може продовжувати свою діяльність та експорт нафтопродуктів до ЄС до кінця 2024 року за умови сплати податків у повному обсязі.

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Теми: ГазпромЄвропаУкраїна
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