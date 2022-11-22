"Газпром" угрожает сократить поставки газа в Европу через Украину

Российский монополист "Газпром" угрожает сократить потоки газа в Европу через Украину на следующей неделе.

Об этом говорится в сообщении компании в Telegram, пишет "Европейская правда".

"Газпром" заявил, что некоторые объемы газа, предназначенные для Молдовы, остаются в Украине, и предупредил, что ограничит объемы транзита с 28 ноября в соответствии с количеством газа, который не доходит до молдавских потребителей.

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"21 ноября "Молдовагаз" в соответствии с контрактом оплатил "Газпрому" часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, по которому нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины - 52,52 млн куб. м газа", - говорится в заявлении.

Украинский маршрут является последним оставшимся трубопроводом, который все еще поставляет российский газ в Западную Европу, поскольку Москва постепенно сокращала поставки на континент еще с довоенных времен.

Напомним, временное правительство Болгарии и компания "Лукойл Нафтохим Болгария" договорились, что она может продолжать свою деятельность и экспорт нефтепродуктов в ЕС до конца 2024 года при условии уплаты налогов в полном объеме.