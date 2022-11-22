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США надають Україні $4,5 млрд на соцвиплати та зарплати медикам і вчителям

"Європейська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 17:38

Сполучені Штати виділяють Україні додатково $4,5 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки.

Про це йдеться у заяві міністерки фінансів США Джанет Єллен, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Сполучені Штати продовжили відстоювати свою непохитну прихильність Україні, мобілізувавши додаткові 4,5 мільярда доларів у вигляді грантів для прямої бюджетної підтримки", - йдеться у заяві.

Кошти почнуть виплачуватися найближчими тижнями і допоможуть уряду України підтримати основні державні послуги, включаючи заробітну плату працівникам лікарень, державним службовцям та вчителям, а також соціальну допомогу для літніх людей та вразливих верств населення.

"У поєднанні з нашою безпековою допомогою та безмежною хоробрістю українського народу ці кошти є критично важливим інструментом у протистоянні України неспровокованому вторгненню Путіна", - заявили у Мінфіні США. 

Ці виплати доведуть загальний обсяг прямої бюджетної підтримки України з боку США до $13 мільярдів, усі у вигляді грантів.

"На додаток до надання економічної підтримки, Міністерство фінансів та уряд США продовжуватимуть використовувати всі наші інструменти, включаючи нашу історичну коаліцію санкцій, щоб послабити військову машину Путіна", - заявила Єллен.

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Теми: СШАУкраїнагроші
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