США предоставляют Украине $4,5 млрд на соцвыплаты и зарплаты медикам и учителям

Соединенные Штаты выделяют Украине дополнительно 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки.

Об этом говорится в заявлении министра финансов США Джанет Йеллен, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Соединенные Штаты продолжили отстаивать свою непоколебимую приверженность Украине, мобилизовав дополнительные 4,5 миллиарда долларов в виде грантов для прямой бюджетной поддержки", - говорится в заявлении.

Средства начнут выплачиваться в ближайшие недели и помогут правительству Украины поддержать основные государственные услуги, включая заработную плату работникам больниц, государственным служащим и учителям, а также социальную помощь для пожилых людей и уязвимых слоев населения.

"В сочетании с нашей помощью по безопасности и безграничной храбростью украинского народа эти средства являются критически важным инструментом в противостоянии Украины неспровоцированному вторжению Путина", - заявили в Минфине США.

Эти выплаты доведут общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США до $13 млрд, все в виде грантов.

"В дополнение к предоставлению экономической поддержки, Министерство финансов и правительство США будут продолжать использовать все наши инструменты, включая нашу историческую коалицию санкций, чтобы ослабить военную машину Путина", - заявила Йеллен.

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Напомним, сенатор-республиканец Джим Риш в интервью "Европейской правде" заявил, что нет риска уменьшения военной поддержки США для Украины после промежуточных выборов в Конгресс, несмотря на то, что от отдельных политиков звучат такие призывы.