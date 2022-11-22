Деокуповано вже 1 886 населених пунктів – Банкова
Вівторок, 22 листопада 2022, 18:00
В Офісі президента повідомили, що захисники України звільнили від російської окупації вже 1 886 населених пунктів.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко
Пряма мова: "Деокуповано – 1 886 населених пунктів".
Деталі: Кирило Тимошенко також повідомив, що працюють:
- Медичні заклади – у 965 н.п.
- Заклади освіти – у 1 065 н.п.
- Соціальні служби – у 1 264 н.п.
- Фінансові послуги – 1 206 н.п.
Відновлено:
- Газопостачання – у 1 303 н.п.
- Електроенергія – у 1 340 н.п.
- Водопостачання – у 1 432 н.п.
- Мобільний зв'язок – у 1 190 н.п.
Тривають роботи із відновлення критичної інфраструктури на всіх деокупованих територіях.
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