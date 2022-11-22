Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Деокуповано вже 1 886 населених пунктів – Банкова

Олена РощінаВівторок, 22 листопада 2022, 18:00

В Офісі президента повідомили, що захисники України звільнили від російської окупації вже 1 886 населених пунктів.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова: "Деокуповано – 1 886 населених пунктів".

Деталі: Кирило Тимошенко також повідомив, що працюють:

  • Медичні заклади – у 965 н.п.
  • Заклади освіти – у 1 065 н.п.
  • Соціальні служби – у 1 264 н.п.
  • Фінансові послуги – 1 206 н.п.

Відновлено:

  • Газопостачання – у 1 303 н.п.
  • Електроенергія – у 1 340 н.п.
  • Водопостачання – у 1 432 н.п.
  • Мобільний зв'язок – у 1 190 н.п.

Тривають роботи із відновлення критичної інфраструктури на всіх деокупованих територіях.

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: деокупаціявійнаОфіс президента
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, оновленоРакетний удар по Київщині: є загиблий і десятки постраждалих

По всьому Києву призупинили водопостачання – Кличко

У Молдові почалися перебої зі світлом через ракетний удар РФ по Україні

оновлено від 12:40Злетіли стратегічні бомбардувальники РФ, не менше 15 пусків ракет по Україні

Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму

Кличко не виключив евакуації частини Києва: "Найважча зима з часів Другої світової"

Усі новини...
деокупація
СБУ затримала найманця РФ, який "вибивав голоси" з херсонців на "референдумі"
У Херсоні схопили працівника колонії, який працював на окупантів і випустив в'язнів
Для повної деокупації Миколаївщини лишилося звільнити 3 населені пункти на Кінбурнській косі – Кім
Останні новини
16:38
Жодна АЕС зараз не генерує енергію для України – Енергоатом
16:29
У Росії після новин про виснаження ракетних запасів заявили, нібито ракет "вистачить усім"
16:28
По всій Україні впродовж доби триватимуть аварійні відключення електроенергії
16:18
У США діти народилися з ембріонів, заморожених 30 років тому
16:13
Уся Київська область залишилась без світла – ОВА
16:05
Росія влучила в підстанцію на Львівщині, в області екстрені відключення електрики
16:04
Усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС аварійно зупинені
16:03
фото, оновленоРакетний удар по Київщині: є загиблий і десятки постраждалих
16:02
Чернігівщина, Одещина та Кіровоградщина - без світла
15:55
Одеса залишилася без води через знеструмлення
Усі новини...