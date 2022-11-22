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Деокуповано вже 1 886 населених пунктів – Банкова

Олена РощінаВівторок, 22 листопада 2022, 17:00

В Офісі президента повідомили, що захисники України звільнили від російської окупації вже 1 886 населених пунктів.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова: "Деокуповано – 1 886 населених пунктів".

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Деталі: Кирило Тимошенко також повідомив, що працюють:

  • Медичні заклади – у 965 н.п.
  • Заклади освіти – у 1 065 н.п.
  • Соціальні служби – у 1 264 н.п.
  • Фінансові послуги – 1 206 н.п.

Відновлено:

  • Газопостачання – у 1 303 н.п.
  • Електроенергія – у 1 340 н.п.
  • Водопостачання – у 1 432 н.п.
  • Мобільний зв'язок – у 1 190 н.п.

Тривають роботи із відновлення критичної інфраструктури на всіх деокупованих територіях.

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Теми: деокупаціявійнаОфіс президента
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