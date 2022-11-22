Деоккупировано уже 1 886 населенных пунктов – Банковая
Вторник, 22 ноября 2022, 17:00
В Офисе президента сообщили, что защитники Украины освободили от российской оккупации уже 1886 населенных пунктов.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко
Прямая речь: "Деоккупировано – 1 886 населенных пунктов".
Реклама:
Детали: Тимошенко также сообщил, что работают:
- Медицинские учреждения – в 965 н.п.
- Учебные заведения – в 1 065 н.п.
- Социальные службы – в 1264 н.п.
- Финансовые услуги – 1206 н.п.
Восстановлено:
- Газоснабжение – в 1303 н.п.
- Электроэнергия – в 1340 н.п.
- Водоснабжение – в 1432 н.п.
- Мобильная связь – в 1190 н.п.
Продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры на всех оккупированных территориях.
ВИДЕО ДНЯ