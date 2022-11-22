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Деоккупировано уже 1 886 населенных пунктов – Банковая

Елена РощинаВторник, 22 ноября 2022, 17:00

В Офисе президента сообщили, что защитники Украины освободили от российской оккупации уже 1886 населенных пунктов.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь: "Деоккупировано – 1 886 населенных пунктов".

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Детали: Тимошенко также сообщил, что работают:

  • Медицинские учреждения – в 965 н.п.
  • Учебные заведения – в 1 065 н.п.
  • Социальные службы – в 1264 н.п.
  • Финансовые услуги – 1206 н.п.

Восстановлено:

  • Газоснабжение – в 1303 н.п.
  • Электроэнергия – в 1340 н.п.
  • Водоснабжение – в 1432 н.п.
  • Мобильная связь – в 1190 н.п.

Продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры на всех оккупированных территориях.

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Темы: деоккупациявойнаОфис президента
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