Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Влада приховала мільйон судових рішень, зокрема, про росіян і зрадників: "через війну"

Соня ЛукашоваВівторок, 22 листопада 2022, 18:14

Із публічного доступу в державному реєстрі судових рішень прибрали понад мільйон документів: це пояснюють роботами над засекреченням даних, які не можна розголошувати в умовах війни.

Джерело: відповідь державного підприємства "Інформаційні судові системи", яке займається веденням реєстру

Деталі: За дорученням Державної судової адміністрації наразі в реєстрі створюють "модель автоматизованого знеособлення відомостей". Засекретити мають ту інформацію, яку не можна розголошувати в умовах воєнного стану.

Які саме дані мають бути додатково приховані – у підприємстві не розповіли.

Допоки ця автоматизована модель не буде побудована, з публічного доступу в реєстрі прибирають копії рішень.

Наразі обмежено доступ до понад мільйона електронних копій документів. Ця кількість змінюється через щоденну реєстрацію нових рішень.

Чи існує принцип, за яким обмежуються документи – невідомо.

ВІДЕО ДНЯ

"Українська правда" зафіксувала зникнення з реєстру десятків рішень, які стосувались підозрюваних у колабораціонізмі і державній зраді з Київської області, а також російських воєнних злочинів на території деокупованої Київщини.

21 листопада до реєстру повернули близько таких 20 рішень, номери яких були в запиті УП. Зробили це за допомогою "засобів ручного керування".

Читайте також: Трагедія всієї Київщини й однієї родини в Бучі. Що відомо про злочини за пів року і як відновлюється область

Перші справи та сотні фігурантів. Як Україна розслідує воєнні злочини росіян і чому виникають складнощі

Теми: воєнні злочини
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Жодна АЕС зараз не генерує енергію для України – Енергоатом

фото, оновленоРакетний удар по Київщині: є загиблий і десятки постраждалих

По всьому Києву призупинили водопостачання – Кличко

У Молдові почалися перебої зі світлом через ракетний удар РФ по Україні

оновлено від 12:40Злетіли стратегічні бомбардувальники РФ, не менше 15 пусків ракет по Україні

Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму

Усі новини...
воєнні злочини
Росіяни посилили терор у Мелітополі після поразок на фронті – Федоров
Окупанти розстріляли цивільних на Херсонщині – поліція
Росія атакувала касетними снарядами Криворізький район – ОВА
Останні новини
17:18
У Києві збільшили інтервал руху поїздів метро, трамваї поки не працюють - влада
17:03
Приміські поїзди курсуватимуть з відставанням від графіка – УЗ
17:00
Ткаченко не проти обміняти пам'ятники Катерині чи Пушкіну на єнота з Херсона
16:58
Україна та МВФ досягли згоди щодо моніторингової програми
16:56
На Київ летіла 31 ракета, 21 збили, є кілька влучань у критичну інфраструктуру – Кличко
16:52
Санду про відключення електроенергії: Росія занурила Молдову у пітьму
16:50
НАТО у Румунії проводить навчання сил протиповітряної та протиракетної оборони
16:48
ЄБРР надасть "Укренерго" 372 млн євро на ремонт пошкоджених російськими ракетами енергооб'єктів
16:46
фото, відеоЗ російського полону витягли ще 36 українців
16:38
Жодна АЕС зараз не генерує енергію для України – Енергоатом
Усі новини...