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Влада приховала мільйон судових рішень, зокрема, про росіян і зрадників: "через війну"

Соня ЛукашоваВівторок, 22 листопада 2022, 17:14
Влада приховала мільйон судових рішень, зокрема, про росіян і зрадників: через війну

Із публічного доступу в державному реєстрі судових рішень прибрали понад мільйон документів: це пояснюють роботами над засекреченням даних, які не можна розголошувати в умовах війни.

Джерело: відповідь державного підприємства "Інформаційні судові системи", яке займається веденням реєстру

Деталі: За дорученням Державної судової адміністрації наразі в реєстрі створюють "модель автоматизованого знеособлення відомостей". Засекретити мають ту інформацію, яку не можна розголошувати в умовах воєнного стану.

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Які саме дані мають бути додатково приховані – у підприємстві не розповіли.

Допоки ця автоматизована модель не буде побудована, з публічного доступу в реєстрі прибирають копії рішень.

Наразі обмежено доступ до понад мільйона електронних копій документів. Ця кількість змінюється через щоденну реєстрацію нових рішень.

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Чи існує принцип, за яким обмежуються документи – невідомо.

"Українська правда" зафіксувала зникнення з реєстру десятків рішень, які стосувались підозрюваних у колабораціонізмі і державній зраді з Київської області, а також російських воєнних злочинів на території деокупованої Київщини.

21 листопада до реєстру повернули близько таких 20 рішень, номери яких були в запиті УП. Зробили це за допомогою "засобів ручного керування".

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Теми: воєнні злочини
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