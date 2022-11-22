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Власть скрыла миллион судебных решений, в том числе, о русских и предателях: "из-за войны"

Соня ЛукашоваВторник, 22 ноября 2022, 18:14

Из публичного доступа в государственном реестре судебных решений убрали более миллиона документов: это объясняют работами над засекречиванием данных, которые нельзя разглашать в условиях войны.

Источник: ответ государственного предприятия "Информационные судебные системы", которое занимается ведением реестра

Детали: По поручению Государственной судебной администрации в настоящее время в реестре создают "модель автоматизированного обезличивания сведений". Засекретить должны ту информацию, которую нельзя разглашать в условиях военного положения.

Какие данные должны быть дополнительно скрыты – в предприятии не рассказали.

Пока эта автоматизированная модель не будет построена, с публичного доступа в реестре убирают копии решений.

В настоящее время ограничен доступ к более чем миллиону электронных копий документов. Это количество меняется из-за ежедневной регистрации новых решений.

Существует ли принцип, по которому ограничиваются документы – неизвестно.

ВИДЕО ДНЯ

"Украинская правда" зафиксировала исчезновение из реестра десятков решений, которые касались подозреваемых в коллаборационизме и государственной измене из Киевской области, а также российских военных преступлений на территории деоккупированной Киевщины.

21 ноября в реестр вернули около 20 решений, номера которых были в запросе УП. Сделали это с помощью "средств ручного управления".

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Темы: военные преступления
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