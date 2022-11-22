Власть скрыла миллион судебных решений, в том числе, о русских и предателях: "из-за войны"
Из публичного доступа в государственном реестре судебных решений убрали более миллиона документов: это объясняют работами над засекречиванием данных, которые нельзя разглашать в условиях войны.
Источник: ответ государственного предприятия "Информационные судебные системы", которое занимается ведением реестра
Детали: По поручению Государственной судебной администрации в настоящее время в реестре создают "модель автоматизированного обезличивания сведений". Засекретить должны ту информацию, которую нельзя разглашать в условиях военного положения.
Какие данные должны быть дополнительно скрыты – в предприятии не рассказали.
Пока эта автоматизированная модель не будет построена, с публичного доступа в реестре убирают копии решений.
В настоящее время ограничен доступ к более чем миллиону электронных копий документов. Это количество меняется из-за ежедневной регистрации новых решений.
Существует ли принцип, по которому ограничиваются документы – неизвестно.
"Украинская правда" зафиксировала исчезновение из реестра десятков решений, которые касались подозреваемых в коллаборационизме и государственной измене из Киевской области, а также российских военных преступлений на территории деоккупированной Киевщины.
21 ноября в реестр вернули около 20 решений, номера которых были в запросе УП. Сделали это с помощью "средств ручного управления".
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