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Ердоган натякнув на наземну операцію в Сирії "незабаром"

"Європейська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 18:21
ЕРДОҐАН. ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок анонсував, що Туреччина "незабаром" почне наземну операцію в Сирії по курдських цілях всупереч міжнародному тиску. 

Про це пише агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

Турецький лідер погрожував новою військовою операцією на півночі Сирії з травня і посилив ці погрози після атаки у Стамбулі цього місяця.

У неділю Анкара завдала серії авіаударів у рамках операції "Кіготь-меч", вразивши десятки курдських цілей в Іраку та Сирії.

Авіаудари відбулися після теракту в Стамбулі, внаслідок якого шестеро людей загинули і 81 особа була поранена. 

Анкара звинуватила в нападі Робітничу партію Курдистану, яка визнана терористичною групою Європейським Союзом та Сполученими Штатами.

"Протягом кількох днів ми були над терористами із нашими літаками, гарматами та безпілотниками. Дай бог, ми їх усіх скоро викорінимо нашими танками, артилерією та солдатами", - заявив Ердоган у чорноморській провінції Артвін.

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Робітнича партія Курдистану, яка очолює повстанський рух проти турецької держави з 1984 року, заперечує свою причетність до вибуху 13 листопада.

Сполучені Штати пізно ввечері у понеділок закликали до деескалації, а Росія заявила у вівторок, що сподівається, що Туреччина виявить "стриманість" і утримається від "надмірного застосування сили" у Сирії.

Ердоган заявив у вівторок, що його уряд знає, "хто захищає, озброює та заохочує цих терористів", маючи на увазі Вашингтон, який значною мірою покладався на сирійські курдські сили у боротьбі з угрупуванням "Ісламська держава".

Ердоган зазначив, що Туреччина була досить терплячою "не тому, що вона була в розпачі", а тому, що була вірна дипломатії.

Теми: ЕрдоганТуреччинаСиріявійна
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