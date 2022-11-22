Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ердоган натякнув на наземну операцію в Сирії "незабаром"

"Європейська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 17:21
Ердоган натякнув на наземну операцію в Сирії незабаром
ЕРДОҐАН. ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок анонсував, що Туреччина "незабаром" почне наземну операцію в Сирії по курдських цілях всупереч міжнародному тиску. 

Про це пише агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

Турецький лідер погрожував новою військовою операцією на півночі Сирії з травня і посилив ці погрози після атаки у Стамбулі цього місяця.

Реклама:

У неділю Анкара завдала серії авіаударів у рамках операції "Кіготь-меч", вразивши десятки курдських цілей в Іраку та Сирії.

Авіаудари відбулися після теракту в Стамбулі, внаслідок якого шестеро людей загинули і 81 особа була поранена. 

Анкара звинуватила в нападі Робітничу партію Курдистану, яка визнана терористичною групою Європейським Союзом та Сполученими Штатами.

ВІДЕО ДНЯ

"Протягом кількох днів ми були над терористами із нашими літаками, гарматами та безпілотниками. Дай бог, ми їх усіх скоро викорінимо нашими танками, артилерією та солдатами", - заявив Ердоган у чорноморській провінції Артвін.

Робітнича партія Курдистану, яка очолює повстанський рух проти турецької держави з 1984 року, заперечує свою причетність до вибуху 13 листопада.

Сполучені Штати пізно ввечері у понеділок закликали до деескалації, а Росія заявила у вівторок, що сподівається, що Туреччина виявить "стриманість" і утримається від "надмірного застосування сили" у Сирії.

Ердоган заявив у вівторок, що його уряд знає, "хто захищає, озброює та заохочує цих терористів", маючи на увазі Вашингтон, який значною мірою покладався на сирійські курдські сили у боротьбі з угрупуванням "Ісламська держава".

Ердоган зазначив, що Туреччина була досить терплячою "не тому, що вона була в розпачі", а тому, що була вірна дипломатії.

Теми: ЕрдоганТуреччинаСиріявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Ердоган
Ердоган сам поїде до Путіна, якого чекали в Анкарі – ЗМІ
Путін поки не їде в Туреччину: зустріч з Ердоганом відкладається
Ердоган заявив, що відновлення "зернової угоди" залежить від виконання Заходом своїх "обіцянок"
Останні новини
00:06
Прокопенко: Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: