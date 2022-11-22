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Эрдоган намекнул на наземную операцию в Сирии "в скором времени"

"Европейская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 17:21
Эрдоган намекнул на наземную операцию в Сирии в скором времени
Эрдоган. ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник анонсировал, что Турция "вскоре" начнет наземную операцию в Сирии по курдским целям вопреки международному давлению. 

Об этом пишет агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

Турецкий лидер угрожал новой военной операцией на севере Сирии с мая и усилил эти угрозы после атаки в Стамбуле в этом месяце.

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В воскресенье Анкара нанесла серии авиаударов в рамках операции "Коготь-меч", поразив десятки курдских целей в Ираке и Сирии.

Авиаудары произошли после теракта в Стамбуле, в результате которого шесть человек погибли и 81 человек был ранен. 

Анкара обвинила в нападении Рабочую партию Курдистана, которая признана террористической группой Европейским Союзом и Соединенными Штатами.

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"В течение нескольких дней мы были над террористами с нашими самолетами, пушками и беспилотниками. Дай бог, мы их всех скоро искореним нашими танками, артиллерией и солдатами", - заявил Эрдоган в черноморской провинции Артвин.

Рабочая партия Курдистана, которая возглавляет повстанческое движение против турецкого государства с 1984 года, отрицает свою причастность к взрыву 13 ноября.

Соединенные Штаты поздно вечером в понедельник призвали к деэскалации, а Россия заявила во вторник, что надеется, что Турция проявит "сдержанность" и воздержится от "чрезмерного применения силы" в Сирии.

Эрдоган заявил во вторник, что его правительство знает, "кто защищает, вооружает и поощряет этих террористов", имея в виду Вашингтон, который в значительной степени полагался на сирийские курдские силы в борьбе с группировкой "Исламское государство".

Эрдоган отметил, что Турция была достаточно терпеливой "не потому, что она была в отчаянии", а потому, что была верна дипломатии.

Темы: ЭрдоганТурцияСириявойна
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