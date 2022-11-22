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Бойовики обіцяють безкоштовне навчання студентам, які виживуть на війні

Роман ПетренкоВівторок, 22 листопада 2022, 18:42
МОБІЛІЗОВАНІ РОСІЯНИ. ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Так зване "Міністерство освіти і науки" терористичної "ЛНР" пообіцяло студентам ВНЗ окупованої Луганської області безкоштовне навчання, якщо вони повернуться живими з війни.

Джерело: кремлівське видання ТАСС

Дослівно: "Зараз ухвалено рішення, що всі студенти, які повертаються після служби, а раніше навчалися на контрактній основі, будуть переведені на безоплатне навчання".

Деталі: Бойовики обіцяють, нібито "до кінця листопада" демобілізують студентів окупованої Луганщини.

Нагадаємо: Тим часом на війні в Україні вже загинули 85 тисяч окупантів.

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Теми: Луганська областьокупаціявійнапропаганда
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