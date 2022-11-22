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Боевики обещают бесплатное обучение студентам, которые виживут на войне

Роман ПетренкоВторник, 22 ноября 2022, 17:42
Боевики обещают бесплатное обучение студентам, которые виживут на войне
фото минобороны рф

Так называемое "Министерство образования и науки" террористов "ЛНР" пообещало студентам ВУЗов оккупированной Луганской области бесплатное обучение, если они вернутся живыми с войны.

Источник: кремлевское издание ТАСС

Дословно: "Сейчас принято решение, что все студенты, которые возвращаются после службы, а ранее обучались на контрактной основе, будут переведены на бесплатное обучение".

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Детали: Боевики обещают, якобы "до конца ноября" демобилизуют студентов оккупированной Луганщины.

Напомним: Тем временем на войне в Украине уже погибли 85 тысяч оккупантов.

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Темы: Луганская областьоккупациявойнапропаганда
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