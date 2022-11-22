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Іран та Україна провели зустріч щодо безпілотників, які Тегеран відправляє Росії

"Європейська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 19:03
збитий іранський дрон, ілюстративне фото ОК "Південь"

Експерти з Ірану та України зустрілися, щоб обговорити інформацію про використання Росією іранських ударних безпілотників у війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію у коментарі CNN підтвердив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Така зустріч експертів дійсно відбулася. Я не можу розголошувати деталі, але можу запевнити, що українська сторона продовжує вживати найрішучіших заходів для недопущення використання Росією іранської зброї для війни проти України", - сказав Ніколенко.

"Україна поінформувала Іран про те, що наслідки співучасті у російській агресії будуть неспівмірними з потенційними вигодами від співпраці з Росією", - додав він.

Офіційні особи США заявили, що Росія отримала від Тегерана сотні безпілотників.

Представник місії Ірану в ООН раніше повідомив CNN, що був зроблений запит на "спільну зустріч експертів" для розгляду цих звинувачень.

"Після заяв про використання іранських безпілотників в українському конфлікті Іран звернувся до української влади з проханням провести спільну зустріч експертів для розгляду таких звинувачень. Наразі зроблено значні кроки у спільному діалозі між іранськими та українськими експертами з питань оборони, і він продовжуватиме з'ясовувати будь-які непорозуміння з цього питання", - сказав речник.

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Про співпрацю країн і про те, що має зараз зробити Україна, щоб посилити тиск на Іран та таким чином вплинути на його політику, читайте в статті - Другі санкції світу: чи вдасться Заходу скорегувати зовнішню політику Ірану.

Теми: ІранРосіязброявійна
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