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Иран и Украина провели встречу по беспилотникам, которые Тегеран отправляет России

"Европейская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 19:03
сбитый иранский дрон, иллюстративное фото ОК "Юг"

Эксперты из Ирана и Украины встретились, чтобы обсудить информацию об использовании Россией иранских ударных беспилотников в войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию в комментарии CNN подтвердил представитель МИД Олег Николенко.

"Такая встреча экспертов действительно состоялась. Я не могу разглашать детали, но могу заверить, что украинская сторона продолжает принимать решительные меры для недопущения использования Россией иранского оружия для войны против Украины", - сказал Николенко.

"Украина проинформировала Иран о том, что последствия соучастия в российской агрессии будут несоизмеримыми с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией", - добавил он.

Официальные лица США заявили, что Россия получила от Тегерана сотни беспилотников.

Представитель миссии Ирана в ООН ранее сообщил CNN, что был сделан запрос на "совместную встречу экспертов" для рассмотрения этих обвинений.

"После заявлений об использовании иранских беспилотников в украинском конфликте Иран обратился к украинским властям с просьбой провести совместную встречу экспертов для рассмотрения таких обвинений. Сейчас сделаны значительные шаги в совместном диалоге между иранскими и украинскими экспертами по вопросам обороны, и он будет продолжать выяснять любые недоразумения по этому вопросу", - сказал спикер.

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О сотрудничестве стран и о том, что должна сейчас сделать Украина, чтобы усилить давление на Иран и таким образом повлиять на его политику, читайте в статье - Вторые санкции мира: удастся ли Западу скорректировать внешнюю политику Ирана.

Темы: ИранРосcияоружиевойна
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