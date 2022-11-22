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Шмигаль попередив про можливі аварійні відключення електрики через морози

Олена РощінаВівторок, 22 листопада 2022, 19:09
Денис Шмигаль на засіданні уряду, фото Кабміну

В Україні можливі нові аварійні відключення електроенергії на додачу до планових, бо через морози споживання електрики зростає. 

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 22 листопада, сайт Кабінету міністрів

Пряма мова: "Ситуація (в енергетичному секторі – ред.) залишається складною, але контрольованою. Це означає, що в усіх регіонах продовжують застосовуватися відключення споживачів. Діють графіки відключень.

Намагаємося їх зменшити в часі, але почалися морози, і ми бачимо, що споживання електрики зростає. Тому, на жаль, в окремих ситуаціях не виключаємо й аварійних відключень. 

Критично важливим залишається заклик до економії електроенергії. Це убезпечить нас від позапланових аварійних відключень".

Деталі: Прем'єр повідомив, що ремонт і заміна пошкодженого обладнання тривають. Над відновленням енергомереж, пошкоджених російськими ракетами та дронами, працює 70 ремонтних бригад. Це понад 1000 кваліфікованих фахівців.

За попередніми оцінками, сума збитків НЕК "Укренерго" через військову агресію Росії складає понад 70 млрд грн. 

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Шмигаль наголосив, що Україна не продає електроенергію в Європейський Союз із 11 жовтня, коли почалася масована атака на українську енергосистему. Зараз українські електростанції виробляють енергію виключно для України та українців.

Він також пояснив, чому обмеження електроенергії нерівномірні по країні.

 

Пряма мова: "Ми бачимо багато питань про те, чому одні міста відключають частіше за інші. Давайте не шукати чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає.

Якщо спрощено й коротко, то між станцією, яка виробляє електроенергію, та нашими домівками як кінцевим споживачем є підстанції та мережі, що транспортують електроенергію. Російські терористи б’ють саме по цих об’єктах. Через це інколи неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони. Тому обмеження відбуваються по країні нерівномірно".

Деталі: Голова уряду подякував енергетикам за самовідданість та професіоналізм, який дозволяє утримати систему в таких екстремальних умовах.

"Щоразу, коли в кожного з нас вдома є світло, пам’ятайте: десь у полі на підстанції ремонтна бригада 24 години на добу під дощем, в мороз, вночі працювала, аби це світло було", – наголосив Шмигаль.

Теми: електроенергіявіялові відключенняШмигаль Кабінет міністрів
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