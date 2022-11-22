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Шмыгаль предупредил о возможных аварийных отключениях электричества из-за морозов

Елена РощинаВторник, 22 ноября 2022, 18:09
Шмыгаль предупредил о возможных аварийных отключениях электричества из-за морозов
Денис Шмыгаль на заседании правительства, фото Кабмина

В Украине возможны новые аварийные отключения электроэнергии в дополнение к плановым, потому что из-за морозов потребление электричества растет.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 22 ноября, сайт Кабинета министров

Прямая речь: "Ситуация (в энергетическом секторе – ред.) остается сложной, но контролируемой. Это означает, что во всех регионах продолжают применяться отключения потребителей. Действуют графики отключений.

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Пытаемся их снизить во времени, но начались морозы, и мы видим, что потребление электричества растет. Потому, к сожалению, в отдельных ситуациях не исключаем и аварийных отключений.

Критически важным остается призыв к экономии электроэнергии. Это обезопасит нас от внеплановых аварийных отключений".

Детали: Премьер сообщил, что ремонт и замена поврежденного оборудования продолжаются. Над восстановлением энергосетей, поврежденных российскими ракетами и дронами, работает 70 ремонтных бригад. Это более 1000 квалифицированных специалистов.

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По предварительным оценкам, сумма ущерба НЭК "Укрэнерго" из-за военной агрессии России составляет более 70 млрд грн.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина не продает электроэнергию в Европейский Союз с 11 октября, когда началась массированная атака на украинскую энергосистему. Сейчас украинские электростанции производят энергию исключительно для Украины и украинцев.

Он также объяснил, почему ограничения электроэнергии неравномерны по стране.

 

Прямая речь: "Мы видим много вопросов о том, почему одни города отключают чаще других. Давайте не искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет.

Если упрощенно и коротко, то между станцией, производящей электроэнергию, и нашими домами как конечным потребителем есть подстанции и сети, которые транспортируют электроэнергию. Российские террористы бьют именно по этим объектам. Поэтому невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы. Поэтому ограничения происходят по стране неравномерно".

Детали: Глава правительства поблагодарил энергетиков за самоотверженность и профессионализм, так как они позволяют удержать систему в таких экстремальных условиях.

"Каждый раз, когда у каждого из нас дома есть свет, помните: где-то в поле на подстанции ремонтная бригада 24 часа в сутки под дождем, в мороз, ночью работала, чтобы этот свет был", – подчеркнул Шмыгаль.

Темы: электроэнергиявеерные отключенияШмыгальКабинет министров
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