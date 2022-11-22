Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збройні сили мають звільнити ще 2 тисячі міст та сіл – Зеленський

Роман ПетренкоВівторок, 22 листопада 2022, 18:13
Збройні сили мають звільнити ще 2 тисячі міст та сіл – Зеленський
фото оп

Україна має звільнити ще близько двох тисяч своїх міст та сіл, окупованих Росією, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський під час виступу перед Конгресом мерів і голів муніципалітетів Франції

Пряма мова Зеленського: "Загалом міст та сіл, які нам ще належить звільнити та відновити – близько двох тисяч.

Реклама:

Мінімум десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю, як Маріуполь чи Волноваха.

Коли ж український прапор повертається на звільнену територію, ми робимо все, щоб разом із ним повернулося нормальне життя. Ось чому Україна так вдячна всім, хто підтримує нас, нашу оборону, фінанси, відбудову. Це буквально допомога в порятунку життя".

Деталі: Зеленський розповів, як росіяни знищують всю інфраструктуру на окупованих територіях, а коли втікають – крадуть усе обладнання, яке забезпечувало життєдіяльність міста.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЗеленськийЗбройні силидеокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Останні новини
00:06
Прокопенко: Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: