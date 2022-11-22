Збройні сили мають звільнити ще 2 тисячі міст та сіл – Зеленський

Україна має звільнити ще близько двох тисяч своїх міст та сіл, окупованих Росією, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський під час виступу перед Конгресом мерів і голів муніципалітетів Франції

Пряма мова Зеленського: "Загалом міст та сіл, які нам ще належить звільнити та відновити – близько двох тисяч.

Реклама:

Мінімум десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю, як Маріуполь чи Волноваха.

Коли ж український прапор повертається на звільнену територію, ми робимо все, щоб разом із ним повернулося нормальне життя. Ось чому Україна так вдячна всім, хто підтримує нас, нашу оборону, фінанси, відбудову. Це буквально допомога в порятунку життя".

Деталі: Зеленський розповів, як росіяни знищують всю інфраструктуру на окупованих територіях, а коли втікають – крадуть усе обладнання, яке забезпечувало життєдіяльність міста.