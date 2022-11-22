Вооруженные силы должны освободить еще 2 тысячи городов и сел - Зеленский

Украина должна освободить еще около двух тысяч своих городов и сел, оккупированных Россией, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский во время выступления перед Конгрессом мэров и глав муниципалитетов Франции

Прямая речь Зеленского: "В целом городов и сел, которые нам еще предстоит освободить и восстановить - около двух тысяч.

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Минимум десятки из них разрушены ударами российской армии полностью, как Мариуполь или Волноваха.

Когда украинский флаг возвращается на освобожденную территорию, мы делаем все, чтобы вместе с ним вернулась нормальная жизнь. Вот почему Украина так благодарна всем, кто поддерживает нас, нашу оборону, финансы, восстановление. Это буквально помощь в спасении жизни".

Детали: Зеленский рассказал, как россияне уничтожают всю инфраструктуру на оккупированных территориях, а когда убегают - воруют все оборудование, которое обеспечивало жизнедеятельность города.