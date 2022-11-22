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У Сенаті закликали Байдена передати Україні дрони Grey Eagle — WSJ

"Європейська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 18:16
У Сенаті закликали Байдена передати Україні дрони Grey Eagle — WSJ
фрон Gray eagle, фото Getty Images

Група американських сенаторів від Демократичної та Республіканської партій закликала адміністрацію Байдена переглянути своє рішення не надавати Україні сучасні безпілотники.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

У листі від 22 листопада до міністра оборони Ллойда Остіна 16 сенаторів закликали адміністрацію надати Україні ударні безпілотники MQ-1C, або "Grey Eagles", які є середньовисотними БПЛА, що можуть літати більше 24 годин.

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"Довгострокові переваги надання Україні MQ-1C є значними і мають потенціал для зміни стратегічного курсу війни на користь України", - написали законодавці.

Навчання українців роботі з MQ-1C, які виробляються компанією General Atomics, займе 27 днів, пишуть сенатори.

А якби Україна мала доступ до власних безпілотників, вона "могла б знаходити і атакувати російські військові кораблі в Чорному морі, прорвавши примусову блокаду і полегшивши подвійний тиск на українську економіку і світові ціни на продовольство".

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Пентагон відхилив запит України на безпілотники на початку листопада. Американські чиновники часом висловлювали занепокоєння, що технології на борту безпілотника можуть бути вкрадені на полі бою.

Пентагон відмовився коментувати цей лист, але американські офіційні особи заявили, що небажання надавати безпілотники пов'язане з технічними проблемами, а не з побоюваннями ескалації. Представник General Atomics заявив, що компанія віддана підтримці України і відмовився коментувати лист.

"Grey Eagle" - армійська версія більш широко відомого безпілотника Predator, також може нести потужні ракети Hellfire.

MQ-1C також сумісний з більшою різноманітністю боєприпасів, ніж Bayraktar-TB2. Українські "Байрактар" оснащені ракетами турецького виробництва MAM-L вагою 22 кг, що приблизно вдвічі менше ваги Hellfire.

Теми: СШАзброя
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