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В Сенате призвали Байдена передать Украине дроны Grey Eagle - WSJ

"Европейская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 19:16
фрон Gray eagle, фото Getty Images

Группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий призвала администрацию Байдена пересмотреть свое решение не предоставлять Украине современные беспилотники.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

В письме от 22 ноября к министру обороны Ллойду Остину 16 сенаторов призвали администрацию предоставить Украине ударные беспилотники MQ-1C, или "Grey Eagles", которые являются средневысотными БПЛА, которые могут летать более 24 часов.

"Долгосрочные преимущества предоставления Украине MQ-1C являются значительными и имеют потенциал для изменения стратегического курса войны в пользу Украины", - написали законодатели.

Обучение украинцев работе с MQ-1C, которые производятся компанией General Atomics, займет 27 дней, пишут сенаторы.

А если бы Украина имела доступ к собственным беспилотникам, она "могла бы находить и атаковать российские военные корабли в Черном море, прорвав принудительную блокаду и облегчив двойное давление на украинскую экономику и мировые цены на продовольствие".

Пентагон отклонил запрос Украины на беспилотники в начале ноября. Американские чиновники порой выражали беспокойство, что технологии на борту беспилотника могут быть украдены на поле боя.

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Пентагон отказался комментировать это письмо, но американские официальные лица заявили, что нежелание предоставлять беспилотники связано с техническими проблемами, а не с опасениями эскалации. Представитель General Atomics заявил, что компания привержена поддержке Украины и отказался комментировать письмо.

"Grey Eagle" - армейская версия более широко известного беспилотника Predator, также может нести мощные ракеты Hellfire.

MQ-1C также совместим с большим разнообразием боеприпасов, чем Bayraktar-TB2. Украинские "Байрактар" оснащены ракетами турецкого производства MAM-L весом 22 кг, что примерно вдвое меньше веса Hellfire.

Темы: СШАоружие
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