В Сенате призвали Байдена передать Украине дроны Grey Eagle - WSJ

Группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий призвала администрацию Байдена пересмотреть свое решение не предоставлять Украине современные беспилотники.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

В письме от 22 ноября к министру обороны Ллойду Остину 16 сенаторов призвали администрацию предоставить Украине ударные беспилотники MQ-1C, или "Grey Eagles", которые являются средневысотными БПЛА, которые могут летать более 24 часов.

"Долгосрочные преимущества предоставления Украине MQ-1C являются значительными и имеют потенциал для изменения стратегического курса войны в пользу Украины", - написали законодатели.

Обучение украинцев работе с MQ-1C, которые производятся компанией General Atomics, займет 27 дней, пишут сенаторы.

А если бы Украина имела доступ к собственным беспилотникам, она "могла бы находить и атаковать российские военные корабли в Черном море, прорвав принудительную блокаду и облегчив двойное давление на украинскую экономику и мировые цены на продовольствие".

Пентагон отклонил запрос Украины на беспилотники в начале ноября. Американские чиновники порой выражали беспокойство, что технологии на борту беспилотника могут быть украдены на поле боя.

ВИДЕО ДНЯ

Пентагон отказался комментировать это письмо, но американские официальные лица заявили, что нежелание предоставлять беспилотники связано с техническими проблемами, а не с опасениями эскалации. Представитель General Atomics заявил, что компания привержена поддержке Украины и отказался комментировать письмо.

"Grey Eagle" - армейская версия более широко известного беспилотника Predator, также может нести мощные ракеты Hellfire.

MQ-1C также совместим с большим разнообразием боеприпасов, чем Bayraktar-TB2. Украинские "Байрактар" оснащены ракетами турецкого производства MAM-L весом 22 кг, что примерно вдвое меньше веса Hellfire.