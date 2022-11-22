ЄС планує конфіскувати активи ухилянтів від російських санкцій і передавати їх Україні

Європейський Союз планує вилучати активи тих, хто намагається ухилятися від санкцій проти Росії, і передавати їх Україні.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Irish Times.

Нові дані показують, що найбільшими державами, які заморозили активи в рамках антиросійських санкцій, є Бельгія (на суму 3,5 млрд євро), Люксембург (майже 2,5 млрд євро), Італія (2,3 млрд євро), Німеччина (2,2 млрд євро), Австрія та Ірландія (по 1,8 млрд євро кожна), Франція (1,3 млрд євро) та Іспанія (понад 1 млрд євро).

Між сумами, замороженими різними державами-членами ЄС, існує величезна розбіжність, причому Угорщина заморозила активи всього на 3000 євро.

За даними, які отримало видання, активи належать 1239 підсанкційним особам та 116 підсанкційним компаніям, включеним до санкційного списку ЄС через їхній зв'язок із вторгненням Росії в Україну.

Європейська комісія сподівається за кілька днів випустити директиву, яка дозволить не тільки заморожувати активи, а й конфіскувати їх, сказав Рейндерс. Таким чином ухилення від санкцій потрапить до списку "злочинів ЄС".

Єврокомісія готова просувати законодавство і "якнайшвидше приступити до виконання", сказав Рейндерс. Завершення законодавчого процесу можливе протягом кількох місяців.

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Криміналізація ухилення від санкцій дозволить конфісковувати активи щоразу, коли виноситься обвинувальний вирок, і застосовуватиметься у випадках, коли олігархи передають право власності на актив члену сім'ї чи складній юридичній структурі.

"Якщо вдасться конфіскувати, то можна буде повернути гроші українському народу. І це те, що ми намагаємося зробити", - сказав Рейндерс.

Крім того, ЄС вивчає, чи зможуть заморожені резерви російського Центробанку (близько 30 мільярдів євро зберігаються в Європі), використовуватися як "гарантія" для "тиску на Росію", щоб змусити її оплатити відновлення України в майбутньому.

"Після такої агресії цілком логічно, що частина фінансування відновлення має надходити з Росії, а не лише від міжнародної спільноти", - сказав Рейндерс.

Ухилення від санкцій буде в центрі уваги наступного пакету санкцій ЄС.

На тлі російського вторгнення в Україну ЄС заморозив російських активів на суму 68 мільярдів євро, повідомляло раніше видання Politico.