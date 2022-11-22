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ЕС планирует конфисковать активы уклонистов от российских санкций и передавать их Украине

"Европейская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 18:23
ЕС планирует конфисковать активы уклонистов от российских санкций и передавать их Украине
иллюстративное фото Pixabay

Европейский Союз планирует изымать активы тех, кто пытается уклоняться от санкций против России и передавать их Украине.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Irish Times.

Новые данные показывают, что крупнейшими государствами, заморозившими активы в рамках антироссийских санкций, являются Бельгия (на сумму 3,5 млрд евро), Люксембург (почти 2,5 млрд евро), Италия (2,3 млрд евро), Германия (2,2 млрд евро), Австрия и Ирландия (по 1,8 млрд евро каждая), Франция (1,3 млрд евро) и Испания (свыше 1 млрд евро).

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Между суммами, замороженными разными государствами-членами ЕС, существует огромное расхождение, причем Венгрия заморозила активы всего на 3000 евро.

По данным, полученным изданием, активы принадлежат 1239 подсанкционным лицам и 116 подсанкционным компаниям, включенным в санкционный список ЕС из-за их связи с вторжением России в Украину.

Европейская комиссия надеется через несколько дней выпустить директиву, которая позволит не только замораживать активы, но и конфисковать их, сказал Рейндерс. Таким образом, уклонение от санкций попадет в список "преступлений ЕС".

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Еврокомиссия готова продвигать законодательство и "скорее приступить к исполнению", сказал Рейндерс. Завершение законодательного процесса возможно в течение нескольких месяцев.

Криминализация уклонения от санкций позволит конфисковывать активы всякий раз, когда выносится обвинительный приговор, и будет применяться в тех случаях, когда олигархи передают право собственности на актив члену семьи или в сложной юридической структуре.

"Если удастся конфисковать, то можно будет вернуть деньги украинскому народу. И это то, что мы пытаемся сделать", – сказал Рейндерс.

Кроме того, ЕС изучает, смогут ли замороженные резервы российского Центробанка (около 30 миллиардов евро хранятся в Европе) использоваться как "гарантия" для "давления на Россию", чтобы заставить ее оплатить восстановление Украины в будущем.

"После такой агрессии вполне логично, что часть финансирования восстановления должна поступать из России, а не только от международного сообщества", – сказал Рейндерс.

Уклонение от санкций будет в центре внимания следующего пакета санкций ЕС.

На фоне российского вторжения в Украину ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро, сообщало ранее издание Politico.

Темы: ЕСсанкцииденьгиРосcия
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