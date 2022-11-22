У Криму пролунали вибухи: окупаційна влада каже про атаку безпілотників

У Севастополі та Євпаторії прогриміли вибухи, окупаційна "адміністрація" повідомила про атаку безпілотників і роботу протиповітряної оборони.

Джерела: "Суспільне Крим", "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, "УП. Стрічка" у Telegram, російське пропагандистське видання "РИА Новости" у Telegram

Деталі: Як повідомляє "Суспільне Крим", звуки вибухів чули мешканці окупованих Севастополя та Євпаторії.

У Євпаторії, за даними видання, було чути глухі вибухи та декілька гучних вибухів у західній частині міста.

Мешканці Севастополя розповіли "Суспільному" про, ймовірно, роботу ППО, вибухи вони чули на півночі міста.

Місцеві Telegram-канали публікують відео, на яких задокументовані звуки вибухів та яскраві спалахи.

Про роботу ППО у Севастополі також повідомив глава "адміністрації" міста Михайло Развожаєв. За його словами, місто атакували безпілотники, два з яких нібито вдалося збити.

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А видання "РИА Новости" з посиланням на місцеву окупаційну владу повідомило, що у Севастополі зупинили рух морського пасажирського транспорту.

Оновлено: "РИА Новости" повідомили про відновлення руху морського транспорту у Севастополі, катери і пором відправляються за розкладом.

Оновлено о 20:35: "Губернатор" Севастополя Развожаєв заявив, що під час спроби наблизитися до Балаклавської ТЕС силами ППО були збиті два безпілотники. А над акваторією Чорного моря, запевняє він, флот відбив атаки ще трьох безпілотників.

"Екстрені служби не фіксують жодних пожеж і пошкоджень цивільної інфраструктури, постраждалих теж немає", – написав Развожаєв у Telegram.