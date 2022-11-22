Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Крыму прогремели взрывы: оккупационная власть сообщила об атаке беспилотников

"Украинская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 19:35
В Крыму прогремели взрывы: оккупационная власть сообщила об атаке беспилотников
Скриншот

В Севастополе и Евпатории прогремели взрывы, оккупационная "администрация" сообщила об атаке беспилотников и работе противовоздушной обороны.

Источники: "Суспільне Крим", "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, "УП. Стрічка" в Telegram, российское пропагандистское издание "РИА Новости" в Telegram

Детали: Как сообщает "Суспільне Крим", звуки взрывов слышали жители оккупированных Севастополя и Евпатории.

Реклама:

В Евпатории, по данным издания, были слышны глухие взрывы и несколько громких взрывов в западной части города.

Жители Севастополя рассказали "Суспільному" о, вероятно, работе ПВО, взрывы они слышали на севере города.

Местные Telegram-каналы публикуют видео, на которых задокументированы звуки взрывов и яркие вспышки.

ВИДЕО ДНЯ

О работе ПВО в Севастополе также сообщил глава "администрации" города Михаил Развожаев. По его словам, город атаковали беспилотники, два из которых якобы удалось сбить.

А издание "РИА Новости" со ссылкой на местные оккупационные власти сообщило, что в Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта.

Обновлено: "РИА Новости" сообщили о возобновлении движения морского транспорта в Севастополе, катера и паром отправляются по расписанию.

Обновлено в 20:35: "Губернатор" Севастополя Развожаев заявил, что при попытке приблизиться к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два беспилотника. А над акваторией Черного моря, уверяет он, флот отразил атаки еще трех беспилотников.

"Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет", – написал Развожаев в Telegram.

Темы: КрымСевастопольЕвпаториявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Кремль провел закрытый опрос и обнаружил, что россияне принципиально устали от войны - СМИ
"Вы мужчина или кто?": матери и жены военных РФ выдвинули Путину требование
В Дебальцево прибыли "вагнеровцы" и "кадыровцы" – сводка Генштаба
Вооруженные силы должны освободить еще 2 тысячи городов и сел - Зеленский
Последние новости
21:30
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Все новости...
Реклама: