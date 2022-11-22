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В Крыму прогремели взрывы: оккупационная власть сообщила об атаке беспилотников

"Украинская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 20:35
Скриншот

В Севастополе и Евпатории прогремели взрывы, оккупационная "администрация" сообщила об атаке беспилотников и работе противовоздушной обороны.

Источники: "Суспільне Крим", "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, "УП. Стрічка" в Telegram, российское пропагандистское издание "РИА Новости" в Telegram

Детали: Как сообщает "Суспільне Крим", звуки взрывов слышали жители оккупированных Севастополя и Евпатории.

В Евпатории, по данным издания, были слышны глухие взрывы и несколько громких взрывов в западной части города.

Жители Севастополя рассказали "Суспільному" о, вероятно, работе ПВО, взрывы они слышали на севере города.

Местные Telegram-каналы публикуют видео, на которых задокументированы звуки взрывов и яркие вспышки.

О работе ПВО в Севастополе также сообщил глава "администрации" города Михаил Развожаев. По его словам, город атаковали беспилотники, два из которых якобы удалось сбить.

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А издание "РИА Новости" со ссылкой на местные оккупационные власти сообщило, что в Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта.

Обновлено: "РИА Новости" сообщили о возобновлении движения морского транспорта в Севастополе, катера и паром отправляются по расписанию.

Обновлено в 20:35: "Губернатор" Севастополя Развожаев заявил, что при попытке приблизиться к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два беспилотника. А над акваторией Черного моря, уверяет он, флот отразил атаки еще трех беспилотников.

"Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет", – написал Развожаев в Telegram.

Темы: КрымСевастопольЕвпаториявзрыв
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