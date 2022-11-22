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Румунію обурив скандальний шарф Орбана з "Великою Угорщиною"

"Європейська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 20:13
ВІКТОР ОРБАН У СКАНДАЛЬНОМУ ШАРФІ, ФОТО: INDEX

У відповідь на появу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана у шарфі з картою "Великої Угорщини" Румунія заявила, що вважає неприйнятними будь-які форми ревізіоністського вираження.

Про це йдеться у заяві МЗС Румунії, з якою ознайомилась "Європейська правда".

"МЗС передало угорському послу в Бухаресті своє рішуче несхвалення жесту угорської офіційної особи, що явно контрастує з атмосферою відкритості та поновлення двостороннього діалогу на тлі недавніх консультацій, які румунський міністр закордонних справ провів у Будапешті як зі своїм угорським колегою, так і з прем'єр-міністром Угорщини", - йдеться у заяві. 

"Будь-який ревізіоністський прояв, у якій би формі він не був, є неприйнятним та суперечить нинішнім реаліям та спільно прийнятим Румунією та Угорщиною зобов'язанням будувати двосторонні відносини в рамках визначальних параметрів основного документа, що регулює двосторонні відносини, а саме Договору про взаєморозуміння…", - додали в румунському міністерстві.

Нагадаємо, Орбан прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі - сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України - які належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни, після чого вона втратила їх за умовами Тріанонського мирного договору.

Міністерство закордонних справ України заявило, що у відповідь викликає посла Угорщини.

Орбан  спробував заспокоїти обурення, заявивши, що футбол - це не політика. 

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Теми: РумуніяУгорщина
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