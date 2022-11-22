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Румынию возмутил скандальный шарф Орбана с "Великой Венгрией"

"Европейская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 20:13
ВИКТОР ОРБАН В СКАНДАЛЬНОМ ШАРФЕ, ФОТО: INDEX

В ответ на появление венгерского премьер-министра Виктора Орбана в шарфе с картой "Великой Венгрии" Румыния заявила, что считает неприемлемыми какие-либо формы ревизионистского выражения.

Об этом говорится в заявлении МИД Румынии, с которым ознакомилась "Европейская правда".

"МИД передало венгерскому послу в Бухаресте свое решительное неодобрение жеста венгерского официального лица, что явно контрастирует с атмосферой открытости и возобновления двустороннего диалога на фоне недавних консультаций, которые румынский министр иностранных дел провел в Будапеште как со своим венгерским коллегой, так и премьер-министром Венгрии", - говорится в заявлении.

"Любое ревизионистское проявление, в какой бы форме оно ни было, неприемлемо и противоречит нынешним реалиям и совместно принятым Румынией и Венгрией обязательством строить двусторонние отношения в рамках определяющих параметров основного документа, регулирующего двусторонние отношения, а именно Договора о взаимопонимании…", - добавили в румынском министерстве.

Орбан пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе - современных Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины - принадлежавших Королевству Венгрия к концу Первой мировой войны, после чего она потеряла их по условиям Трианонского мирного договора.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что в ответ вызывает посла Венгрии.

Орбан попытался успокоить возмущение, заявив, что футбол – это не политика.

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Темы: РумынияВенгрия
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