Кулеба: необхідні санкції ЄС, які знищать ракетну індустрію Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз прискорити роботу над дев'ятим пакетом санкцій проти РФ.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, пише "Європейська правда".

"Давно вже перезріло питання про ухвалення дев'ятого санкційного пакету ЄС, але пакету все ще немає. Ба більше, ми чуємо лише про намагання розпочати серйозну роботу над його підготовкою. Я закликаю всіх колег в ЄС відкинути будь-які сумніви і розпочати та швидко завершити новий санкційний пакет. І зробити його максимально потужним", - сказав Кулеба.

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Він додав, що санкції мають посилюватися допоки триває російська агресія.

"Особливу увагу потрібно приділяти санкціям, які гальмують і зупиняють ракетну індустрію РФ, тобто здатність Росії виготовляти нові ракети потрібно просто знищити", - сказав міністр.

Кулеба заявив, що Україна наполягає на потребі повного енергетичного ембарго, продовженні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу "Дружба" і забороні імпорту скрапленого газу з Росії.

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"Ми закликаємо запровадити санкції проти Росатому і призупинити права Росії в МАГАТЕ", - додав глава МЗС України.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз планує вилучати активи тих, хто намагається ухилятися від санкцій проти Росії, і передавати їх Україні.

На тлі російського вторгнення в Україну ЄС заморозив російських активів на суму 68 мільярдів євро.