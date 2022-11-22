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Кулеба: необходимы санкции ЕС, которые уничтожат ракетную индустрию России

"Европейская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 20:21
Дмитрий Кулеба, фото AFP via Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз ускорить работу над девятым пакетом санкций против РФ.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, пишет "Европейская правда".

"Давно уже перезрел вопрос о принятии девятого санкционного пакета ЕС, но пакета все еще нет. Более того, мы слышим только о попытке начать серьезную работу над его подготовкой. Я призываю всех коллег в ЕС отбросить любые сомнения и начать и быстро завершить новый санкционный пакет. И сделать его максимально мощным", - сказал Кулеба.

Он добавил, что санкции должны усиливаться пока продолжается российская агрессия.

"Особое внимание нужно уделять санкциям, которые тормозят и останавливают ракетную индустрию РФ, то есть способность России производить новые ракеты нужно просто уничтожить", - сказал министр.

Кулеба заявил, что Украина настаивает на необходимости полного энергетического эмбарго, продолжении нефтяного эмбарго на северную ветку газопровода "Дружба" и запрете импорта сжиженного газа из России.

"Мы призываем ввести санкции против Росатома и приостановить права России в МАГАТЭ", - добавил глава МИД Украины.

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Ранее сообщалось, что Европейский Союз планирует изымать активы тех, кто пытается уклоняться от санкций против России, и передавать их Украине.

На фоне российского вторжения в Украину ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро.

Темы: Кулеба ДмитрийЕСРосcиясанкции
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