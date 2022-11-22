Кулеба: необходимы санкции ЕС, которые уничтожат ракетную индустрию России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз ускорить работу над девятым пакетом санкций против РФ.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, пишет "Европейская правда".

"Давно уже перезрел вопрос о принятии девятого санкционного пакета ЕС, но пакета все еще нет. Более того, мы слышим только о попытке начать серьезную работу над его подготовкой. Я призываю всех коллег в ЕС отбросить любые сомнения и начать и быстро завершить новый санкционный пакет. И сделать его максимально мощным", - сказал Кулеба.

Он добавил, что санкции должны усиливаться пока продолжается российская агрессия.

"Особое внимание нужно уделять санкциям, которые тормозят и останавливают ракетную индустрию РФ, то есть способность России производить новые ракеты нужно просто уничтожить", - сказал министр.

Кулеба заявил, что Украина настаивает на необходимости полного энергетического эмбарго, продолжении нефтяного эмбарго на северную ветку газопровода "Дружба" и запрете импорта сжиженного газа из России.

"Мы призываем ввести санкции против Росатома и приостановить права России в МАГАТЭ", - добавил глава МИД Украины.

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Ранее сообщалось, что Европейский Союз планирует изымать активы тех, кто пытается уклоняться от санкций против России, и передавать их Украине.

На фоне российского вторжения в Украину ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро.